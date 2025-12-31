  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۳

اطلاعیه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره طرح ترافیک 

اطلاعیه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره طرح ترافیک 

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طرح ترافیک امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار شهروندان پایتخت می‌رسانیم به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران مبنی بر تعلیق طرح ترافیک در روزهایی که به دلایل غیر از آلودگی هوا مانند برودت هوا، ناترازی انرژی و…، تعطیلی اعلام می‌شود، با تصمیم معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طرح ترافیک امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد.

کد خبر 6708214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها