اطلاعیه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره طرح ترافیک 

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استحضار شهروندان پایتخت می‌رسانیم به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران مبنی بر تعلیق طرح ترافیک در روزهایی که به دلایل غیر از آلودگی هوا مانند برودت هوا، ناترازی انرژی و…، تعطیلی اعلام می‌شود، با تصمیم معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طرح ترافیک امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد.