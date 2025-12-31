خبرگزاری مهر، گروه استانها: بارشهای شدید و کمسابقه روزهای اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، بار دیگر فراهم کردن زیرساختها، تداوم ساختوسازهای پرخطر و ضعف در مدیریت روانآبها را آشکار کرد، سیلابهایی که با سه فوتی، انسداد راههای روستایی و خسارات گسترده، استان را وارد شرایط خاص کرد.
بارشهایی فراتر از توان زیرساختها
بر اساس اعلام مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، سامانه بارشی اخیر در برخی نقاط استان بارشهایی کمسابقه بر جای گذاشت، بهطوریکه سپیدار با ۱۵۸ میلیمتر، جاورده ۱۳۰ میلیمتر، سرآبتاوه ۱۲۲ میلیمتر و لوداب ۱۱۸.۵ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را ثبت کردند.
در شهر یاسوج نیز بیش از ۸۴ میلیمتر باران در مدتزمان کوتاه بارید، حجمی که بار دیگر نشان داد زیرساختهای شهری و روستایی استان، آمادگی لازم برای مدیریت بارشهای سنگین را ندارند.
سیلابهای اخیر در کهگیلویه و بویراحمد تنها یک پدیده طبیعی نبود، بلکه نتیجه همزمان بارندگی شدید و انباشت مشکلاتی است که سالها در حوزه مدیریت شهری، روستایی و منابع طبیعی نادیده گرفته شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات این بارشها اظهار کرد: بارندگیهای سیلآسا در چند شهرستان موجب طغیان رودخانهها، انسداد محورهای مواصلاتی و آسیب به منازل مسکونی و زیرساختها شده است.
منوچهر محمدی افزود: تیمهای امدادی از نخستین ساعات وقوع سیلاب در مناطق حادثهدیده مستقر شدند و عملیات امدادرسانی، تخلیه آب از منازل و بازگشایی مسیرها در حال انجام است.
فوت سه نفر و خسارتهای دهها میلیارد تومانی
وی با تأیید تلفات انسانی در جریان بارشهای اخیر تصریح کرد: متأسفانه در جریان این بارشها سه نفر جان خود را از دست دادهاند و عملیات جستوجو برای یافتن آخرین فرد سوم مفقودشده همچنان ادامه دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد میزان خسارات اولیه را دهها میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برآورد دقیق خسارات پس از پایان بارندگیها و جمعبندی گزارشهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
راه دسترسی ۱۴ روستا قطع شده است
در شهرستان لنده، سیلاب بیشترین آسیب را به راههای ارتباطی وارد کرده است، به طوری که فرماندار لنده در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر راه دسترسی ۱۴ روستا در بخشهای مرکزی و موگرمون به طور کامل مسدود شده و محور لنده–تراب در سه نقطه قطع است.
سید محمد تقوی افزود: بیش از ۵۰ منزل مسکونی دچار آبگرفتگی شدهاند و خسارات قابلتوجهی به ابنیه، جادهها و تأسیسات وارد شده است.
ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر آبراهها علت وقوع سیلاب
وی با انتقاد از وضعیت ساختوسازها در حاشیه مسیلها تصریح کرد: بخش زیادی از خسارات واردشده ناشی از ساختوسازهای غیرمجاز و غیراصولی در حریم آبراهها است که در زمان وقوع سیلاب، خطر را چند برابر میکند.
خدمات رسانی به ۵۸۴ نفر توسط امدادگران هلال احمر استان
سرپرست جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر از گستردگی عملیات امدادرسانی خبر داد و اظهار کرد: در پی بارشهای اخیر، ۱۷ عملیات امداد و نجات در استان انجام شد که ۱۶ مورد آن ناشی از حوادث جوی بود.
عادل رهبریان افزود: در مجموع هزار و ۴۳۲ نفر دچار حادثه شدند که به ۵۸۴ نفر خدمات امدادی ارائه شد و تخلیه آب از ۱۴۰ منزل مسکونی انجام گرفته است.
به گفته وی، در جریان این حوادث هیچ مصدومی به مراکز درمانی منتقل نشده، اما سه نفر در صحنه حوادث جان خود را از دست دادهاند و عملیات جستوجو برای یافتن فرد سوم مفقودشده ادامه دارد.
کارشناسان مدیریت بحران معتقدند سیلاب اخیر بار دیگر ضعف در لایروبی رودخانهها، نبود شبکه دفع آبهای سطحی، توسعه نامتوازن روستاها و شهرها و بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی را نمایان کرد، مسائلی که در صورت تداوم، هر سامانه بارشی پرقدرت را به وضعیت نگران کننده تبدیل میکند.
سیلابهای اخیر کهگیلویه و بویراحمد، اگرچه خسارات سنگینی به همراه داشت، اما میتواند نقطه هشداری جدی برای بازنگری در سیاستهای پیشگیری، افزایش تابآوری زیرساختها و برخورد جدی با ساختوسازهای پرخطر باشد؛ هشداری که نادیده گرفتن آن، تکرار تلفات و خسارات در بارشهای آینده را اجتنابناپذیر خواهد کرد.
