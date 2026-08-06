به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به تغییر الگوی بارشها و افزایش بارندگیهای نقطهای و کوتاهمدت، اظهار کرد: الگوهای سنتی ساختوساز دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست و باید مطالعات دقیق زمینشناختی و الزامات ایمنی در اجرای طرحهای عمرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در طراحی سازهها باید مؤلفههای پایداری در برابر سیلاب و رانش زمین بهصورت جدی لحاظ شود تا با سرمایهگذاری صحیح، ضریب ایمنی و کارایی پروژهها افزایش یابد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش آموزش و اطلاعرسانی عمومی در کاهش خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی، گفت: همراهسازی جامعه با سیاستهای پیشگیرانه و رعایت دستورالعملهای ایمنی، در کنار اجرای طرحهای عمرانی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
محمدی با هشدار نسبت به احتمال وقوع بارشهای شدید و مقطعی در آینده، عنوان کرد: با توجه به شرایط توپوگرافی استان، این نوع بارندگیها میتواند خطر سیلابهای مخرب و رانش زمین را افزایش دهد و دستگاههای اجرایی باید پیش از وقوع حوادث، نسبت به شناسایی نقاط ضعف و ایمنسازی زیرساختها اقدام کنند.
وی یکی از اولویتهای مدیریت بحران را اطمینان از آمادهبهکار بودن تجهیزات اضطراری دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: نصب کنتورهای هوشمند امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و برخط از وضعیت ژنراتورها را فراهم میکند و دستگاهها موظف هستند در مهلت تعیینشده نسبت به تجهیز ساختمانهای خود به این سامانهها اقدام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با استفاده از این فناوری میتوان اتصال ژنراتورها به مدار و وضعیت عملکرد آنها را بهصورت لحظهای پایش کرد و در زمان بروز حوادث، تصمیمگیری سریعتری داشت.
محمدی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساختهای امدادی استان تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با همکاری و تعامل بیندستگاهی، زمینه تأمین فضاهای مورد نیاز برای استقرار پایگاههای امدادی را فراهم کنند.
وی در پایان خواستار پیگیری فوری برای بازگشایی و تجهیز پایگاه امدادی منطقه کاکان شد.
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