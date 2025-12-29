سیلاب راه ۱۴ روستای لنده را بست؛محور لنده-تراب به صورت موقت مسدود شد

سید محمد تقوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر گفت: در پی شدت بارش‌ها و بروز سیلاب در سطح شهر و روستاهای لنده، خسارات زیادی به ابنیه، جاده‌ها، منازل مسکونی و احشام وارد شده است.

وی افزود: این بازدید با حضور بخشداران مرکزی و موگرمون، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، شهردار و فرمانده نیروی انتظامی انجام شد تا وضعیت مناطق آسیب‌دیده به‌صورت میدانی بررسی شود.

فرماندار لنده با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان گفت: محور لنده–تراب در سه نقطه به طور کامل مسدود شده و تا اطلاع ثانوی هرگونه تردد از این مسیر ممنوع است و از شهروندان درخواست می‌شود جداً از تردد در این محور خودداری کنند.

وی ادامه داد: محور لنده–دهدشت از سمت ایدنک نیز به دلیل سیلاب مسدود شده بود که با تلاش‌های انجام‌شده، همکاری اداره راهداری و پیگیری‌های بخشدار مرکزی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی اولیه آن انجام شد.

فرماندار لنده با اشاره به حضور در محورهای روستایی به‌ویژه روستاهای بیشه‌ای، شیتاب، مونه و مسیرهای بخش موگرمون تصریح کرد: هم‌اکنون راه دسترسی ۱۴ روستا در بخش‌های مرکزی و موگرمون به طور کامل قطع است.

وی آبگرفتگی منازل مسکونی را از دیگر مشکلات اساسی سیلاب اخیر عنوان کرد و گفت: در حوزه‌های شهری و روستایی بیش از ۵۰ منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و خسارت شده‌اند.

تقوی افزود: از صبح فردا با به‌کارگیری چهار دستگاه لودر، سایر ماشین‌آلات راهداری و همچنین تجهیزات اجاره‌ای از بخش خصوصی و با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری، عملیات بازگشایی مسیرها بر اساس اولویت‌بندی آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: امشب در هشت نقطه از سطح شهر، به‌ویژه در شهرک شهید رجایی، عملیات ایمن‌سازی مسیرها توسط تیم بحران شهرداری انجام شده و از ابتدای فردا این تیم‌ها عملیات بازگشایی، ایمن‌سازی معابر و خدمات‌رسانی به شهروندان را ادامه خواهند داد.

فرماندار لنده با انتقاد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و غیراصولی در حاشیه دره‌ها و آبراهه‌ها گفت: بخش عمده‌ای از خسارات واردشده به منازل به دلیل بی‌توجهی به قوانین ساخت‌وساز و عدم رعایت اصول فنی ساختمان بوده است.

وی اضافه کرد: هنوز آمار دقیقی از میزان خسارات برآورد نشده، اما در اسرع وقت تیم‌های کارشناسی برای ارزیابی و برآورد خسارات در بخش‌های مختلف شهرستان اعزام خواهند شد.