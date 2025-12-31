شب « دختر پدری» در بیرجند؛ حضور ۳۶۰ پدر در جشن دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها در آستانه روز ولادت حضرت علی (ع) روز پدر، جشن‌های بسیاری توسط گروه‌های مختلف مردم به عشق مولایشان در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود. یکی از این جشن‌ها، جشن‌های «پدر و دختری» است که این روزها شاهد برگزار آن در مدارس و جاهای دیگر هستیم.

سه شنبه شب در شب میلاد امام جواد (ع) و به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر با همت کادر دبستان دخترانه شاهد سمیه در مجتمع ورزشی آیت الله شهید رئیسی و در سالن ورزشی شهید بصیری پور با حضور حدود ۳۶۰ پدر دانش آموزان این آموزشگاه این جشن برگزار شد.

یکی از پدران شرکت کننده در جشن «پدر و دختری» سید محمد رضا هاشمی بود که در کنار دیگر پدران این دانش آموزان در سکوهای این سالن ورزشی به همراه دخترش در این جشن حضور پیدا کرده بود.

حلیمه دلاکه مدیر این دبستان در آغاز این جشن با تبریک میلاد امام علی (ع) گفت: پدر در زندگی فرزندان نقش بسیار مهمی دارد و همواره شخصیت اول زندگی دختران پدرهایشان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این جشن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی گفت: نهم دیماه روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت است و امام جواد (ع) الگوی بسیار خوبی برای همه ما هستند.

مهدی مرتضوی با بیان اینکه بر پایی این جشن نشانگر اهمیت خانواده و پیوند عاطفی فرزندان با والدینشان است، گفت: با راهبری استاندار در میان ۳۲ اداره کل آموزش و پرورش کشور در ارزیابی‌های انجام شده، رتبه اول را کسب کرده‌ایم.

در جشن «پدر و دختری» برنامه‌های متنوعی اجرا شد و پدران به همراه فرزندان خود با شور و نشاط غیر قابل توصیفی در مسابقه‌های توپ و سبد، زدن حلقه، ایستگاه بادکنک‌ها، ایستگاه لی لی، دویدن با کیسه، پرتاب توی ها و هفت سنگ شرکت کردند.

استاندار خراسان جنوبی در حاشیه برگزاری این جشن به خبرنگار مهر گفت: مقام معظم رهبری به مدیران توصیه کرده‌اند که در کنار کاری که انجام می‌دهید، از توجه به خانواده خود هم نباید غفلت کنید.

سید محمد رضا هاشمی خاطرنشان کرد: امشب به عنوان اولیای دانش آموز در این جشن حضور پیدا کرده‌ام تا فرزندان ما در کنار پدرانشان خوشحال و با نشاط باشند.

وی خاطر نشان کرد: با حضور پدران در کنار دختران خود، جشن با نشاطی برگزار شد و از اینکه احساس می‌کنم که فرزندم از حضور در کنارش احساس خوشحالی می‌کند، بسیار خوشحال هستم.