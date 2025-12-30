  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

توسعه فرهنگ قرآنی سپر مقابله با تهاجم فرهنگی است

توسعه فرهنگ قرآنی سپر مقابله با تهاجم فرهنگی است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: توسعه فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات قرآن می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تهاجم فرهنگی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با تأکید بر اهمیت ترویج نهضت زندگی با آیه‌ها، بیان کرد: توسعه فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات قرآن می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تهاجم فرهنگی داشته باشد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج زندگی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم از اولویت‌های اصلی استان است، گفت: حفظ و تقویت فعالیت‌های قرآنی در سطح استان، به ویژه در میان نسل جوان و دانش آموزان، از اولویت‌های ماست و باید با جدیت ادامه یابد.

هاشمی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های فرهنگی، اعتکاف، جزءخوانی و برنامه‌های قرآنی نشان‌دهنده تعهد و علاقه مردم استان به قرآن است، اظهار داشت: باید با همکاری همه دستگاه‌ها این فعالیت‌ها به نحو گسترده‌تری دنبال شود.

وی تاکید کرد: بر عموم مردم لازم است در راستای تقویت فرهنگ قرآن و بهره مندی از آموزه‌های آن در زندگی روزمره مشارکت فعال داشته باشند.

هاشمی بر برنامه‌ریزی برای تهیه ده هزار جلد قرآن کریم و توزیع آن در سطح روستاها و خوابگاه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی تأکید کرد و گفت: امید است با تداوم این اقدامات، استان به عنوان نمونه کشوری در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی معرفی شود.

گفتنی است در این جلسه از پوستر جشنواره قرآنی رحیق رونمایی شد.

کد خبر 6707879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها