توسعه فرهنگ قرآنی سپر مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان با تأکید بر اهمیت ترویج نهضت زندگی با آیه‌ها، بیان کرد: توسعه فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات قرآن می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و تهاجم فرهنگی داشته باشد.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج زندگی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم از اولویت‌های اصلی استان است، گفت: حفظ و تقویت فعالیت‌های قرآنی در سطح استان، به ویژه در میان نسل جوان و دانش آموزان، از اولویت‌های ماست و باید با جدیت ادامه یابد.

هاشمی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های فرهنگی، اعتکاف، جزءخوانی و برنامه‌های قرآنی نشان‌دهنده تعهد و علاقه مردم استان به قرآن است، اظهار داشت: باید با همکاری همه دستگاه‌ها این فعالیت‌ها به نحو گسترده‌تری دنبال شود.

وی تاکید کرد: بر عموم مردم لازم است در راستای تقویت فرهنگ قرآن و بهره مندی از آموزه‌های آن در زندگی روزمره مشارکت فعال داشته باشند.

هاشمی بر برنامه‌ریزی برای تهیه ده هزار جلد قرآن کریم و توزیع آن در سطح روستاها و خوابگاه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی تأکید کرد و گفت: امید است با تداوم این اقدامات، استان به عنوان نمونه کشوری در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی معرفی شود.

گفتنی است در این جلسه از پوستر جشنواره قرآنی رحیق رونمایی شد.