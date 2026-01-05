دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی برای نصب پنل خورشیدی اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح دوشنبه در نهمین جلسه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، اظهار کرد: بیشترین همراهی را در کشور، مردم خراسان جنوبی در صرفه جویی مصرف انرژی انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه همه ادارات کل تا پایان سال جاری باید نسبت به نصب پنل خورشیدی اقدام کنند، افزود: تذکر لازم به اداراتی که رعایت الگوی مصرف را انجام نمی‌دهند، داده شود و در صورت نیاز گاز آنها قطع شود.

هاشمی بابیان اینکه موافق نیستم که در هوای سرد، گاز شهروندی قطع شود، گفت: از شهروندان خواستاریم رعایت حال دیگر هم استانی‌های را در مصرف گاز بکنند تا در این خصوص با مشکل مواجه نشویم.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه گفت: در ۲۴ ساعت مصرف گاز استان ۵.۵ میلیون متر مکعب است که بیشترین میزان آن ۴.۵ میلیون متر مکعب مصرف خانگی است.

هاشمی تصریح کرد: ۱۵۰ هزار متر مکعب هم مصرف بخش تجاری و ۸۵۰ هزار متر مکعب هم مصرف گاز صنایع خرد خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به پیگیری ایجاد خط انتقال گاز از نهبندان - سربیشه به بیرجند که ۱۲۶ کیلومتر است، افزود: عملیات اجرایی آن شروع شده و امیدواریم که زمستان آینده به بهره برداری برسد.

هاشمی با بیان اینکه سوخت مورد نیاز بازاریان تامین شده است، گفت: جایگاه‌های توزیع کارت سوخت در مرکز استان از سه جایگاه باید به شش جایگاه افزایش یابد تا نگرانی مردم در این خصوص بر طرف شود.