توضیحات قالیباف درباره نحوه رسیدگی به طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند در صحن علنی، ضمن اشاره به نحوه رسیدگی به این طرح، بر لزوم رفع ایرادات اساسی آن در مراحل بعدی بررسی تأکید کرد.
قالیباف با بیان اینکه هر تصمیمی که درباره این طرح اتخاذ شود، در صورت رأیآوردن، بهصورت دو شوری بررسی خواهد شد، گفت: حتی در همینجا نیز لازم است به کمیسیون مربوطه تذکر داده شود که متن فعلی طرح دارای اشکالات جدی است و باید با دقت بیشتری مورد بازبینی قرار گیرد.
رئیس مجلس با انتقاد از وجود موارد مغایر قانون اساسی و سیاستهای کلی قانونگذاری در متن طرح، تصریح کرد: دبیران قوانین و بخش نظارت در کمیسیونها وظایف مشخصی دارند و نباید متونی که دارای تعارضهای قانونی، مغایرت با سیاستهای قانونگذاری یا حتی تناقض در بندهای مختلف هستند، به صحن علنی برسد. این موارد از نظر شکلی و محتوایی قابل قبول نیست.
وی افزود: معاونت قوانین مجلس وظیفه دارد در فرآیند بررسی طرحها، این اشکالات را به کمیسیونها یادآوری کرده و به نمایندگان و هیئترئیسه کمیسیونها برای اصلاح دقیق متون کمک کند تا مباحث با حساسیت و دقت لازم دنبال شود.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ماهیت فرابخشی موضوع محیط زیست، خاطرنشان کرد: محیط زیست یک کار جمعی است؛ در برخی موارد ممکن است بهدرستی از تولید جلوگیری کند و در برخی موارد نیز اگر کنترل نشود، آسیبهای جدی به محیط زیست وارد میشود. از این رو، مدیریت پسماند و مسائل زیستمحیطی نیازمند همکاری، همراهی و دقت بیشتری میان همه دستگاهها و بخشهاست.
رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: در صورتی که این طرح رأی بیاورد و وارد بررسی دو شوری شود، ضروری است که تمامی این اشکالات بهطور کامل و دقیق در مراحل بعدی برطرف شود تا قانون نهایی از استحکام حقوقی و اجرایی لازم برخوردار باشد.
نظر شما