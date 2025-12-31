ترافیک سنگین در محور چالوس و نیمه سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی در صبح چهارشنبه دهم دیماه، شرایط جوی در تمامی محورهای استان عادی بوده و هیچگونه مداخله جوی گزارش نشده است.
وی افزود: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه با ترافیک سنگین همراه است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز ادامه داد: همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین، محدوده گلدشت ترافیک بهصورت نیمه سنگین گزارششده است.
باقرجوان تصریح کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه سنگین است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و تردد در آنها روان است.
