  1. استانها
  2. البرز
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

ترافیک سنگین در محور چالوس و نیمه سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین

ترافیک سنگین در محور چالوس و نیمه سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین

کرج - سرپرست اداره کل راهداری استان البرز از ترافیک سنگین در محور چالوس و نیمه سنگین در برخی مقاطع آزادراه‌های استان خبر داد و گفت: تمامی محورهای مواصلاتی البرز فاقد مداخلات جوی هستند.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی در صبح چهارشنبه دهم دی‌ماه، شرایط جوی در تمامی محورهای استان عادی بوده و هیچ‌گونه مداخله جوی گزارش نشده است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین همراه است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین، محدوده گلدشت ترافیک به‌صورت نیمه سنگین گزارش‌شده است.

باقرجوان تصریح کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه سنگین است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و تردد در آن‌ها روان است.

کد خبر 6708329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها