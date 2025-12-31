به گزارش خبرگزاری مهر، علی خاکسار صبح چهارشنبه با اشاره به اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در خدمات اقامتی و تفریحی مجموعههای گردشگری غار علیصدر، تپه عباسآباد و دهکده تفریحی توریستی گنجنامه به مناسبت فرارسیدن ۱۳ رجب، اظهار کرد: این تخفیف همزمان با سالروز ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز پدر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این طرح از روز شنبه ۱۳ دیماه به مدت یک هفته اجرا میشود و شامل تمامی خدمات اقامتی و تفریحی این مجموعهها خواهد بود.
خاکسار با اشاره به مشارکت شرکت سیاحتی علیصدر و شرکت تلهکابین گنجنامه در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، گردشگران و مسافران میتوانند از خدمات غار علیصدر، مرکز تفریحی عباسآباد و دهکده گنجنامه با ۵۰ درصد تخفیف بهرهمند شوند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان هدف از اجرای این طرح را رونق گردشگری زمستانی عنوان کرد و گفت: تلاش شده است با ایجاد مشوقهای حمایتی، زمینه جذب بیشتر گردشگران و افزایش سفرهای داخلی به استان همدان فراهم شود.
خاکسار در پایان از هموطنان دعوت کرد با سفر به همدان، از ظرفیتها و جاذبههای طبیعی و گردشگری استان در فصل زمستان بهرهمند شوند و سفری خاطرهانگیز را تجربه کنند.
