آمادگی بیش از هزار مسجد تهران برای اعتکاف ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی، رئیس ستاد اعتکاف استان تهران، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تبریک اعیاد رجبیه و میلاد حضرت جوادالائمه (ع) و حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: ستاد اعتکاف استان تهران متشکل از مجموعه‌های مردمی، فعالان فرهنگی و نهادهای مختلف از جمله امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه و بسیج استان تهران، شهرداری تهران، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، آموزش و پرورش و سازمان اوقاف است.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های اعتکاف سال ۱۴۰۴ از حدود سه ماه پیش افزود: اعتکاف یک عبادت جامع است که مجموعه‌ای از عبادت‌ها همچون نماز، روزه، تلاوت قرآن، مناجات، سکوت، تفکر، محاسبه نفس و تربیت معنوی را در خود جای داده و فراتر از یک عبادت فردی، تجربه‌ای از زیست مؤمنانه در جمع به شمار می‌رود.

رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تثبیت حالات معنوی اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف صرفاً به سه روز محدود نمی‌شود، بلکه زیست مؤمنانه‌ای که در این ایام شکل می‌گیرد باید در طول سال نیز در سبک زندگی معتکفان تداوم داشته باشد و ستاد اعتکاف استان تهران برای تحقق این موضوع برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است.

شرفخانی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۷۰۰ مسجد در استان تهران میزبان معتکفان بودند، گفت: در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر در اعتکاف استان تهران شرکت کردند و برای سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش ظرفیت‌ها، بیش از هزار مسجد برای میزبانی از معتکفان آماده شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۴۰ هزار نفر در این مراسم معنوی حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبت‌نامی، حدود ۷۰ درصد از معتکفان استان تهران زیر ۳۰ سال هستند که این موضوع نشان‌دهنده استقبال گسترده نوجوانان و جوانان از این عبادت اختیاری و معنوی است.

رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با اشاره به ماهیت مردمی اعتکاف خاطرنشان کرد: تمامی هزینه‌ها و ساختار اجرایی اعتکاف به‌صورت مردمی تأمین می‌شود و نهادهای حاکمیتی هیچ‌گونه دخالتی در تأمین هزینه‌های این مراسم ندارند. مردم با استقبال گسترده و حتی پرداخت بخشی از هزینه‌ها، در برگزاری این رویداد معنوی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به مقایسه وضعیت اعتکاف پیش و پس از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، در بسیاری از شهرها اعتکاف عملاً ناشناخته بود، اما امروز پیش‌بینی می‌شود بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور در مراسم اعتکاف شرکت کنند. در استان تهران نیز اعتکاف‌های متنوعی از جمله اعتکاف دانش‌آموزی، دانشجویی، عمومی، مادر و دختری، مادر و فرزندی و پدر و پسری برگزار می‌شود که بخش قابل توجهی از مساجد میزبان، به اعتکاف نوجوانان اختصاص دارد.

رئیس ستاد اعتکاف استان تهران از استقبال گسترده نوجوانان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان از برنامه‌های اعتکاف در شهر تهران خبر دادند و اعلام کردند: امسال در تهران ۳۱۷ اعتکاف ویژه خواهران و ۲۶۱ اعتکاف ویژه برادران نوجوان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه اعتکاف نوجوانان صرفاً محدود به ساختارهای رسمی دانش‌آموزی نیست، بلکه بخشی از آن از طریق مدارس و بخشی دیگر در مساجد محلات با همکاری بسیج و در قالب طرح آرمان شهرداری تهران مدیریت می‌شود گفت: در برخی مدارس، بیش از نیمی از دانش‌آموزان در برنامه اعتکاف شرکت کرده‌اند؛ به‌طوری که در یک مدرسه با ۴۸۰ دانش‌آموز، ۲۵۶ نفر در اعتکاف حضور داشته‌اند و به دلیل کمبود فضا، امکان پذیرش همه متقاضیان فراهم نبوده است. همچنین اعتکاف‌های خانواده‌محور از جمله مادر و فرزندی و پدر و پسری از دیگر برنامه‌های در حال اجراست. برگزارکنندگان این طرح‌ها تأکید کردند که بیشترین تماس‌ها در هفته‌های اخیر از سوی مادرانی بوده که خواستار فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم برای حضور مشترک با فرزندان خود در اعتکاف بوده‌اند. در همین راستا، چهار سرفصل تخصصی برای برنامه‌های اعتکاف طراحی شده است که شامل اعتکاف نوجوانان، اعتکاف دانش‌آموزی، اعتکاف عمومی خواهران و برادران و اعتکاف خانواده‌محور می‌شود. برای هر یک از این سرفصل‌ها، محتوای اختصاصی، برنامه مدیریتی، آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی جداگانه تدوین شده است.

شرفخانی با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی توانمندسازی ویژه ائمه جماعات، مجریان و مربیان اعتکاف نیز به‌صورت مستقل برگزار شده و تولید محتوای مکتوب، از جمله دفترچه‌های ویژه نوجوانان، برای تداوم ارتباط پس از ایام اعتکاف در دستور کار قرار گرفته است گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای امسال را هم‌افزایی ساختارهای مردمی با نهادهای فرهنگی از جمله حوزه‌های علمیه، بسیج، شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی است که الگویی موفق در اجرای برنامه‌های فرهنگی محسوب می‌شود. امسال ۲۵ دانشگاه کشور میزبان معتکفان است.