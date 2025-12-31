اجرای طرح اتقان در مدارس ابتدایی ۱۸ استان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری دوره تبیین و تشریح طرح اتقان با حضور مدرسان استانی، معاونان آموزش ابتدایی و رؤسای ادارات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش از ۱۸ استان که هفته گذشته در اردوگاه شهیدباهنر انجام پذیرفت، شرکتکنندگان در این دوره با رجوع به استانهای خود، از هفته جاری اجرای این طرح را به طور رسمی آغاز کردند.
اما میکائیل باقری؛ مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و حجتالاسلام لطیفی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در مراسم پایانی دوره تبیین و تشریح این طرح، در مورد ویژگی و مختصات آن به بیان نکاتی پرداختند که مروری بر آنها خواهیم داشت؛
باقری در این مراسم طرح اتقان را گامی بلند به سوی ساماندهی ملی و کیفیتبخشی به آموزش قرآن در مدارس توصیف و بیان کرد: خوشبختانه امروز با پشتوانه کتاب درسی مصوب، منسجم و کارشناسیشده و همچنین همراهی مربیان دلسوز و متعهد، بستری بینظیر برای تربیت نسل قرآنی فراهم کردهایم و بر این اساس تمرکز ما بر جذابیت، صحت و کارآمدی آموزش است.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش همچنین در ادامه به محورهای امیدبخش اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از جمله این محورها، انتخاب مربیان شایسته و توانمند در اجرای آن است که با توجه به اهمیت این موضوع در روند گزینش مربیان مسلط بر کتاب درسی و آشنا با روانشناسی کودک انتخاب شدند؛ در حقیقت مربیان این طرح، سفیران انس و علاقه به قرآن در کلاسهای درس هستند و تخصص و تعهد آنها، تضمینی برای موفقیت این حرکت ملی خواهد بود.
وی با تأکید بر دورههای تربیت مربی با کیفیت و پشتیبانی مستمر، به روند اجرای این طرح پس از مراجعت مدیران و معاونان شرکت کننده در دوره تبیین و تشریح این طرح پرداخت و گفت: بعد از اتمام آموزش مدرسان و مربیان، هر معلم در یک دوره ۷۲ ساعته آموزشی (ترکیبی از حضوری و غیرحضوری) شرکت خواهد کرد که شامل آموزش روشهای نوین تدریس، رفع چالشهای کلاسی و تمرین عملی است. این دوره با نظارت و پشتیبانی کامل همراه خواهد بود تا مربیان با اطمینان و آمادگی کامل وارد کلاسهای درس شوند.
باقری همچنین در پایان سخنان خود در مورد توفیق صددرصدی اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد و گفت: از همه مجریان تقاضا میشود با روحیهای جهادی و امیدوار، فرآیند جذب، آموزش و بهکارگیری مربیان را سرعت بخشیده و این حرکت تربیتی را به بهترین شکل ممکن پیش ببرند.
اما در جریان این مراسم حجتالاسلام والمسلمین لطیفی؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی با اشاره به سخن پیامبر اکرم (ص) درباره آسانگیری و بشارتدادن در تبلیغ دین گفت: ما بر آنیم تا کلاس قرآن برای دانشآموزان، جذاب، دلنشین و خاطرهانگیز باشد. آموزش قرآن باید با شادی و محبت همراه شود تا دانشآموزان، قرآن را نهفقط یک درس، بلکه کتابی دوستداشتنی و همراهِ زندگی بدانند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تحسین تلاشهای دستاندرکاران این طرح افزود: خوشبختانه امروز در وزارت آموزش و پرورش، از ستاد تا مدرسه، اعتقاد راسخ به اهمیت آموزش قرآن همراه با جذابیت وجود دارد. هدف ما این است که انس با قرآن ایجاد شود.
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح افزود: اگر دانشآموز در دوران کودکی با قرآن مأنوس شود و آن را دوست بدارد، در آینده خود، مشتاق روخوانی، درک و عمل به آن خواهد شد. این انس، بهترین سرمایهای است که میتوانیم به نسل آینده هدیه دهیم.
لطیفی در پایان سخنان خود خطاب با شرکتکنندگان در دوره تبیین و تشریح این طرح از ۱۸ استان گفت: شما پیشگامان این تحول تربیتی هستید. موفقیت اتقان در گروی نگاه پُرمهر و خلاقیت شماست. ما با هم میتوانیم انس با قرآن را در مدارس، پُررنگتر کنیم.
