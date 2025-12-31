به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدیشاهآباد امروز چهارشنبه در همایش ملی آبزیپروری و فناوریهای نوین با اشاره به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان به دستور مدیریت ارشد استان، اظهار داشت: در این راستا پروژههای پیشران و اولویتدار در همه حوزههای استان مطابق با برنامه هفتم توسعه پیشبینیشده است.
وی عنوان کرد: یکی از بخشهای موردتوجه دراینرابطه حوزه آبزیان و شیلات در استان است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، هدفگذاری دراینرابطه را تولید ۶۰ هزار تن تولید ماهی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هم تولید استان در این حوزه ۴۲ هزار تن است.
امیری، بیان داشت: ۴۸ طرح جدید سرمایهگذاری در استان فارغ از طرحهای نیمهتمام و نیازمند به سرمایهگذاری و تسهیلات، برای سفر رئیسجمهور به لرستان معرفی کردهایم که ۱۱ مورد از آنها مربوط به حوزه شیلات و آبزیان است.
وی حجم سرمایهگذاری این طرحهای جدید سرمایهگذاری را ۷.۵ همت اعلام کرد.
