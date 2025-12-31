انقلاب اسلامی آغاز تحقق امت جدید و آزمون تاریخی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی پیش از ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش سالانه مسئولان دفاتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه استان‌ها که در سالن آیت‌الله حائری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، با اشاره به تجربه‌های تاریخی امت‌های گذشته اظهار کرد: در طول تاریخ، هرگاه یک امت در برابر رهبری الهی دچار سستی و پیمان‌شکنی شده، از مسیر اصلی خود منحرف شده است.



وی گفت: یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های این انحراف، پیمان‌شکنی امت نخستین در برابر پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) بود که آثار و پیامدهای آن در حوادث بعدی تاریخ اسلام به‌روشنی نمایان شد.



وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن حوادث تاریخی اسلام، به‌ویژه واقعه عاشورا، یک ضرورت آگاهی‌بخش است، افزود: یادآوری این حوادث برای آن است که جامعه اسلامی همواره به یاد داشته باشد چگونه فاصله گرفتن از ولایت و رهبری الهی می‌تواند یک امت را از مسیر حق خارج کند و زمینه سقوط و انحراف را فراهم سازد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی در معادلات تاریخی جهان اسلام تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک تحول سیاسی یا اجتماعی نبود، بلکه آغاز یک حرکت تمدنی و زمینه‌ساز شکل‌گیری امتی جدید است، امتی که باید بر پایه ایمان، استقامت، ایستادگی در برابر فشارها و تبعیت آگاهانه از ولایت حرکت کند.



آیت‌الله اراکی با اشاره به جایگاه ملت ایران در این روند تاریخی گفت: ملت ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته است که بسیاری از امت‌های پیشین در آن دچار لغزش شدند و این موقعیت، هم فرصت بزرگی برای پیشرفت و تعالی است و هم آزمونی سنگین که عبور موفق از آن نیازمند صبر، هوشیاری و پایداری است.



وی با بیان اینکه شرایط امروز کشور بخشی از این آزمون تاریخی به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی، تهدیدهای بیرونی، جنگ روانی و تلاش برای ایجاد ناامیدی در جامعه، ابزارهایی است که برای سنجش میزان استقامت و پایبندی ملت ایران به مسیر انقلاب به کار گرفته شده است.



عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: تجربه تاریخ نشان داده است که در مقاطع حساس، تنها امت‌هایی موفق بوده‌اند که از سختی‌ها هراس نداشته و با صبر و استقامت مسیر خود را ادامه داده‌اند. ملت ایران نیز برای عبور از این مرحله، نیازمند تقویت روحیه مقاومت و اعتماد به راهی است که انتخاب کرده است.



آیت‌الله اراکی با تجلیل از جایگاه شهدا تصریح کرد: شهدا پیشگامان این امت جدید هستند و با فداکاری و ایثار خود، مسیر را برای ادامه حرکت انقلاب اسلامی هموار کردند. به گفته وی، نگاه به سیره شهدا می‌تواند الگوی روشنی برای جامعه در مواجهه با دشواری‌ها و چالش‌های پیش‌رو باشد.



وی ادامه داد: تحقق اهداف بزرگ انقلاب اسلامی بدون پرداخت هزینه ممکن نیست و ملت ایران باید آمادگی داشته باشد که برای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های خود، صبورانه سختی‌ها را تحمل کند و از مسیر اصلی منحرف نشود.



عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: آینده این حرکت تاریخی به میزان ایمان، صبر و پایداری ملت ایران وابسته است و اگر این اصول حفظ شود، جامعه اسلامی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات آینده ایفا کند و مسیر خود را با اقتدار ادامه دهد.