آغاز فصل برداشت مرغوب ترین نارنگی کشور در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گرگیج اظهار داشت: دهستان سیاهو از توابع شهرستان بندرعباس قطب تولید نارنگی استان هرمزگان است و مرغوب ترین نارنگی‌های کشور از باغ‌های این دهستان برداشت می‌شود.

گرگیج با بیان اینکه دهستان سیاهو بیش از سه هزار هکتار باغ نارنگی دارد، گفت: نارنگی سیاهو هرمزگان به خوش طعمی شهرت دارد و از مرغوبیت بالایی برخوردار است.نارنگی‌های برداشت شده علاوه بر مصرف استان به بازار سایر استان‌های کشور نیز عرضه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر دهستان سیاهو بندرعباس، برداشت نارنگی از باغ‌های شهرستان‌های رودان و حاجی آباد نیز آغاز شده است.

گرگیج با بیان اینکه استان هرمزگان ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ نارنگی دارد، تصریح کرد: امسال پیش بینی می‌شود حدود ۸۵ هزار تن نارنگی از باغ‌های استان برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان در زمینه تولید محصول نارنگی مرغوب کشور پیشتاز است، یادآور شد: برای افزایش کمی و کیفی این محصول نیز اصلاح باغ‌ها و کشت‌های متراکم در دستور کار است.