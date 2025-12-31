زنان؛ محور مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آقایی ظهر چهارشنبه در نشست با جمعی از فعالان احزاب که در قالب سلسله نشستهای فراگیر و ائتلافساز با احزاب، گروهها و تشکلهای اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور و رکن اساسی در تحکیم بنیان خانواده و جامعه، نقشی غیرقابل انکار در تحقق مشارکت حداکثری و آگاهانه در انتخابات دارند.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: مشارکت فعال و کیفی بانوان، چه در پای صندوقهای رأی و چه در عرصه مدیریت محلی، نقش مهمی در پویایی انتخابات و ارتقای کیفیت سیاستگذاریهای محلی دارد.
مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز افزود: حضور مؤثر زنان در انتخابات، علاوه بر افزایش رقابت سازنده، موجب توجه بیشتر به موضوعاتی همچون امنیت اجتماعی، سلامت شهری، آموزش همگانی، پویایی اقتصادی خرد و ارتقای کیفیت زندگی در مدیریتهای محلی میشود.
رئیس کمیته بانوان ستاد انتخابات استان البرز با تأکید بر پرهیز از خطکشیهای غیرضروری و چندقطبیسازی، خاطرنشان کرد: پیشرفت کشور در گرو بهرهگیری از همه ظرفیتها و طیفهای فکری است و کمیته بانوان خود را متعهد به تعامل و گفتوگو با تمامی تشکلها و نهادهای اثرگذار میداند تا صدای همه اقشار در مسیر توسعه شنیده شود.
آقایی ادامه داد: در کمیته بانوان، برنامهریزی برای طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی ویژه بانوان از جمله کارگاههای آشنایی با حقوق انتخاباتی، شیوههای نظارت مردمی و مهارتهای مدیریت محلی در دستور کار قرار دارد. همچنین ایجاد شبکههای حامیگری برای پشتیبانی از نامزدهای شایسته زن در سطح استان دنبال میشود.
وی هدف از این اقدامات را ارتقای کیفی حضور زنان در تمامی مراحل انتخابات و تبدیل «تعداد» به «تأثیر» عنوان کرد و گفت: تلاش داریم مشارکت بانوان به شکلی هدفمند، اثرگذار و پایدار در فرآیندهای انتخاباتی نمود پیدا کند.
مشاور استاندار البرز در پایان با اشاره به اهمیت همگرایی اجتماعی در آستانه انتخابات شوراها، تصریح کرد: این نشستها نماد عزم مشترک نهادهای حاکمیتی و تشکلهای اجتماعی برای تقویت انسجام، مشارکت حداکثری و امیدآفرینی در جامعه است و این گفتوگوهای سازنده با همه جریانها و اقشار اجتماعی تداوم خواهد داشت.
نظر شما