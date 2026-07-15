به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه از روند اجرایی چندین طرح نیمهتمام در بخش ارم از توابع شهرستان دشتستان بازدید کرد.
در این بازدید میدانی که احمد دشتی فرماندار دشتستان و سید حسین جعفری بخشدار ارم نیز استاندار را همراهی میکردند، آخرین وضعیت سد مخزنی دهرود، مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی تنگ ارم و ساختمان جدید بخشداری ارم مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار بوشهر در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت تکمیل پروژههای عمرانی در مسیر خدمترسانی به مردم، بر لزوم تسریع در عملیات ساخت و ساز ساختمان بخشداری ارم تأکید کرد و دستور داد این پروژه طبق برنامهریزی انجام شده، در هفته دولت سال جاری به بهرهبرداری برسد.
زارع همچنین در جریان پیشرفت فیزیکی سد دهرود و مخزن تنگ ارم، رفع موانع موجود را خواستار شد و تکمیل این پروژههای آبرسانی را گامی مهم در توسعه زیرساختهای منطقه دانست.
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