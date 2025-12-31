فرماندار دیلم: اعتکاف و مراسم شهادت سردار سلیمانی باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی و ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و روز مقاومت که با محوریت برنامهریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف و سالروز شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی در دفتر امام جمعه دیلم برگزار شد، با تبریک ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، بر اهمیت ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای فریضه اعتکاف، این آئین معنوی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت بنیه معنوی جوانان و انس با خداوند متعال دانست و اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی شهرستان باید با همافزایی و همکاری مؤثر، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی را فراهم کنند.
فرماندار دیلم همچنین وحدت، همدلی و وفاق ملی را بهترین راهکار عبور از تنگناها و فشارها و شکست تحریمهای دشمنان دانست و بر حفظ انسجام و مشارکت تأکید کرد.
وی با تأکید بر نقش مهم بخشداران و دهیاران در اجرای برنامهها افزود: هماهنگی و مشارکت مجموعههای اجرایی، فرهنگی و مردمی در بخشهای مرکزی و امام حسن نقش بسزایی در ارتقای کیفیت برنامهها خواهد داشت.
کاظمی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت تصریح کرد: نامگذاری ۱۳ دیماه به عنوان روز جهانی مقاومت، نماد وحدت، انسجام و ایستادگی ملت ایران و امت اسلامی در برابر توطئههای دشمنان است.
وی با تأکید بر لزوم فضاسازی مناسب شهری در این ایام گفت: شهرداریها باید با اجرای برنامههای فرهنگی و فضاسازی متناسب، حال و هوای معنوی و انقلابی این مناسبتها را در سطح شهرها منعکس کنند.
در پایان این نشست بر هماهنگی مستمر دستگاهها و اجرای برنامههایی در شأن نام و مقام والای شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید شد.
نظر شما