به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌زاده ظهر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی و بررسی روند اجرای طرح شهرک مولد شیلاتی دلیران دلوار اظهار کرد: در استان بوشهر شاهد ظرفیت‌های بزرگی در حوزه اقتصاد دریا محور هستیم که فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی است.

وی اقتصاد دریامحور را یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری برای کشور خواند و تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید زمینه برای تقویت زیرساخت‌ها در این حوزه فراهم شود.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ضمن تاکید بر حمایت از توسعه زنجیره ارزش شیلات، به‌ویژه در سواحل جنوبی کشور اضافه کرد: دولت برنامه‌های خوبی در این زمینه دارد و طرح‌های مربوطه مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش مهم طرح شهرک مولد شیلاتی دلیران دلوار در رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال‌زایی ادامه داد: استان بوشهر از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دریاپایه برخوردار است.

عبدالعلی‌زاده افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی دستگاه‌ها و رفع موانع اجرایی است تا پروژه‌ها از مرحله طرح به بهره‌برداری مؤثر برسند.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران حوزه شیلات و آبزی‌پروری گفت: شهرک مولد شیلاتی دلیران می‌تواند به الگویی موفق در توسعه فعالیت‌های شیلاتی، فرآوری و صنایع وابسته تبدیل شود و ارزش افزوده قابل‌توجهی برای منطقه و استان ایجاد کند.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: دولت از طرح‌های توسعه‌ای همسو با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حمایت می‌کند و پیگیری برای رفع موانع و تسریع در اجرای این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.