منیژه سادات حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقبال نوجوانان از مراسم اعتکاف در استان کرمانشاه نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نشاندهنده افزایش گرایش نسل نوجوان به فعالیتهای دینی و معنوی است.
وی افزود: همزمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع)، برنامههای فرهنگی و تربیتی متنوعی با حضور کودکان و نوجوانان، بهویژه در مناطق محروم استان برگزار خواهد شد.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به پیشبینی ویژهبرنامه روز پدر گفت: در این برنامه، معرفی شخصیتهای اثرگذار جبهه مقاومت از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله در دستور کار قرار دارد تا نوجوانان بیش از پیش با الگوهای ارزشی و انقلابی آشنا شوند.
