  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

۲۶۰ نوجوان کرمانشاهی در آیین معنوی اعتکاف شرکت می‌کنند

۲۶۰ نوجوان کرمانشاهی در آیین معنوی اعتکاف شرکت می‌کنند

کرمانشاه - مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از ثبت‌نام ۲۶۰ نوجوان برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد.

منیژه سادات حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقبال نوجوانان از مراسم اعتکاف در استان کرمانشاه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نشان‌دهنده افزایش گرایش نسل نوجوان به فعالیت‌های دینی و معنوی است.

وی افزود: همزمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع)، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی متنوعی با حضور کودکان و نوجوانان، به‌ویژه در مناطق محروم استان برگزار خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی ویژه‌برنامه روز پدر گفت: در این برنامه، معرفی شخصیت‌های اثرگذار جبهه مقاومت از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله در دستور کار قرار دارد تا نوجوانان بیش از پیش با الگوهای ارزشی و انقلابی آشنا شوند.

کد خبر 6708621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها