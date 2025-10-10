جشن هفته ملی کودک در مراکز کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد

منیژهالسادات حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دومین روز از هفته ملی کودک، جشن ویژهای برای کودکان و نوجوانان در مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه برگزار شد که شامل اجرای نمایش عروسکی، برگزاری مسابقه و فعالیتهای فرهنگی متنوع بود.
وی افزود: هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۲ مهرماه نامگذاری شده و در این مدت، تمامی ۳۶ مرکز ثابت، دو واحد سیار و یک مرکز پستی کانون در استان کرمانشاه میزبان برنامههای متنوعی برای کودکان خواهند بود.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: برنامههای این هفته با هدف ایجاد نشاط، خلاقیت و تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان طراحی شده و همزمان در تمامی مراکز استان در حال اجراست.
حسینی همچنین از هدیه ویژه کانون به کودکان استان خبر داد و گفت: عضویت یکساله رایگان برای تمام کودکان و نوجوانان کرمانشاهی در نظر گرفته شده تا بتوانند از کتابهای ارزشمند و فعالیتهای فرهنگی و هنری کانون بهرهمند شوند.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۳۸ هزار کودک و نوجوان در مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه عضو هستند و این مراکز با همراهی مربیان مجرب و هنرمند، فضایی پویا و شاد برای رشد فکری و فرهنگی آیندهسازان فراهم کردهاند.
