تشکیل شورای محلات در استان سمنان؛ تمرکز بر پاسخگویی به نیاز مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مدیریت محله محور استان در محل استانداری سمنان هدف از تشکیل این جلسه را حل مشکلات محلات از طریق مطالبه گری واقعی و اثر بخش خواند و ابراز داشت: در واقع دولت می‌کوشد تا با تمرکز بر مردم محوری به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دست یابد.

وی با تاکید بر اینکه دولت در شورای محلات تنها نقش پشتیبان و تسهیل کننده را دارد، افزود: در واقع شوراهای محلات عملکردی کاملاً به صورت مستقل خواهند داشت.

استاندار سمنان خواستار تعیین اولویت بندی مسائل در شورای محلات شد و ابراز داشت: با همراهی فرمانداری، شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاه‌های خدمات رسان کار بدون موازی کاری پیش خواهد رفت.

کولیوند با تاکید بر اینکه به دنبال تقویت ظرفیت محلات و پاسخگویی به نیاز واقعی مردم هستیم، تصریح کرد: این اقدام پازل مدیریت را تکمیل و بدون دخالت غیر ضروری دولت مشکلات را حل می‌کند.

وی از سپاه، مسجد و وزارت کشور به عنوان سه محور اصلی ساختار شوراهای محله نام برد و افزود: هر فعالیت در محلات در چهار چوب مشخص و برنامه‌ریزی شده بر حسب نیاز محله انجام خواهد گرفت.