امام جمعه گناوه: امنیت کشور مرهون نیروهای نظامی و انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رجب، و در آستانه روز پدر، در دیدار فرمانده و جمعی از کارکنان دریابانی شهرستان گناوه ضمن تبریک حلول ماه پرفضیلت رجب، این ماه را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تعالی معنوی و تقویت بنیه اخلاقی و دینی دانست و بر ضرورت بهره‌مندی هرچه بیشتر آحاد جامعه، به‌ویژه نیروهای مسلح و انتظامی، از برکات معنوی این ماه تأکید کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش مؤثر نیروهای انتظامی در تراز انقلاب اسلامی، تربیت نیروی انسانی متعهد، انقلابی و اخلاق‌مدار را از مهم‌ترین ارکان حفظ امنیت پایدار عنوان کرد و افزود: امنیت امروز کشور مرهون مجاهدت‌ها، ایثار و تلاش شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی است.

وی ضمن قدردانی از زحمات فرماندهی و کارکنان دریابانی شهرستان گناوه در حفظ امنیت دریایی و مقابله با سوداگران قاچاق، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان بوشهر بیش از ۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد، امنیت و آرامش ساحل‌نشینان به‌طور مستقیم مرهون تلاش‌های خالصانه و هوشمندانه دریابانان و حافظان مرزهای آبی کشور است.

امام جمعه گناوه همچنین بر لزوم توجه به معیشت ساحل‌نشینان و صیادان تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت در کنار حمایت از معیشت مردم مناطق ساحلی، از مطالبات جدی و به‌حق جامعه محلی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مقوله امنیت، آن را نعمتی بزرگ و در عین حال ناشناخته دانست و تصریح کرد: در روایات اسلامی آمده است که دو نعمت قدرشان مجهول است؛ یکی نعمت امنیت و دیگری نعمت سلامت، که تا زمانی که از دست نرود، ارزش واقعی آن به‌درستی درک نمی‌شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در قالب ۹ بند، بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های عظیم دریایی کشور و نقش‌آفرینی مؤثر مجموعه‌های دریایی در تحقق این سیاست‌ها تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، از مسئول عقیدتی سیاسی دریابانی شهرستان گناوه به‌دلیل تلاش در زمینه تربیت دینی، ترویج معارف اسلامی و ارتقای اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان این مجموعه تقدیر شد.