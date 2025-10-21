به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه دریابانی گناوه، با قدردانی از خدمات صادقانه فرماندهان و نیروهای دریابانی، آنان را سربازان ولایت و حافظان حقیقی امنیت ملی توصیف کرد و افزود: مرزبانان ما با صلابت، ایمان و ازخودگذشتگی، امنیت دریا و ساحل را برای مردم مرزنشین فراهم کرده‌اند و مایه عزت ایران اسلامی هستند.

وی با اشاره به بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز ساحلی استان بوشهر افزود: دریابانان و مرزنشینان مکمل یکدیگرهستند و امنیت پایدار حاصل همدلی، انسجام و مدیریت جهادی نیروهای دریابانی است و اگر امروز مردم ما در آرامش زندگی می‌کنند، نتیجه تلاش شبانه‌روزی این دلیرمردان است.

امام‌جمعه گناوه با تقدیر از خدمات سرهنگ جنید در دوره مسئولیت خود در دریابانی شهرستان‌های گناوه و دیلم، گفت: سرهنگ جنید از نیروهای خلیق، متین، صبور و مردمی بود که همواره در کنار مردم، در مراسم‌ها و برنامه‌های اجتماعی حضور فعال داشت و با سعه‌صدر و دلسوزی، گره‌گشای مشکلات مرزنشینان بود.

وی ضمن خیر مقدم و تبریک انتصاب سرهنگ اکبری فرمانده جدید دریابانی، اظهار کرد: نهاد امامت جمعه گناوه همواره در کنار نیروهای خدوم دریابانی بوده و خواهد بود و هر نقد و تذکری که بیان می‌شود نیز از سر دلسوزی و مشفقانه و با نیت اصلاح و کمک به پیشرفت کارها است.

حجت‌الاسلام رکنی‌حسینی در ادامه سخنان خود بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه و پرهیز از ناامیدی تأکید کرد و گفت: دشمنان در پی تزریق یأس و ناامیدی در میان مردم هستند، اما ما باید با همدلی، وحدت و همکاری، امید را در جامعه تقویت کنیم و دفاع از معیشت مردم و توجه به وضعیت اقتصادی مرزنشینان وظیفه‌ای دینی و ملی است.

وی با اشاره به نقش مهم نیروهای جوان دریابانی خاطرنشان کرد: جوانانی که دوران جنگ را ندیده‌اند اما با روحیه انقلابی، ایمان، غیرت و ازخودگذشتگی در حفظ امنیت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند.

امام‌جمعه گناوه گفت: در شرایطی که دشمنان در جنگ ترکیبی و اقتصادی علیه ملت ایران اجماع کرده‌اند، ما نیز باید با اتحاد مقدس و انسجام ملی و امید دادن به مردم توطئه‌های آنان را خنثی کنیم.

این آئین با حضور، فرمانده مرزبانی استان بوشهر، جمعی از فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی استان و شهرستان، ائمه جمعه بنادر گناوه، دیلم، امام حسن و ریگ، فرمانداران دو شهرستان گناوه و دیلم، بخشداران، مدیران ادارات و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد و در پایان از خدمات سرهنگ جنید تقدیر و سرهنگ آرش اکبری به‌عنوان فرمانده جدید پایگاه دریابانی گناوه معرفی شد.