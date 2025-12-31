جواد محمدی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و با اعلام رسانه باشگاه ذوب آهن، جواد محمدی که پیش از این مدیریت باشگاه ذوب آهن را بر عهده داشت عضویت در هیأت مدیره و سابقه مدیرکلی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان و سال.ها تجربه در زمینه تدریس و مدیریت ورزشی را در کارنامه خود دارد.



در جلسه ای که به همین منظور برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات علیرضا احسانی مدیرعامل اسبق و قهرمان دوومیدانی کشور ایشان به عنوان ریاست هیأت مدیره باشگاه منصوب شد. همچنین با توجه به اتمام دوره دو ساله هیأت مدیره باشگاه، آقایان عباس دارابی و حجت کرمی نیز مجددا به عضویت هیأت مدیره باشگاه منصوب گردیدند.

این جلسه که با حضور معاونین و مشاوران عالی مدیرعامل ذوب‌آهن برگزار گردید دکتر فرج زاده معاون اقتصادی- مالی شرکت سهامی ذوب آهن نیز ضمن تشکر از زحمات علیرضا احسانی که مدیریت باشگاه را در شرایطی سخت تحویل گرفتند، تغییر و تحول برای پیشرفت هر مجموعه‌ای را لازم دانست. وی در ادامه اظهار داشت: تجربیات دکتر محمدی با توجه به پیشینه بسیار موفقی که در باشگاه ذوب‌آهن و اداره کل ورزش و جوانان استان داشتند مسلما در ارتباط با موفقیت روز افزون باشگاه راهگشا خواهد بود.

دکتر فرج زاده همچنین اظهار امیدواری کرد که از تجربیات فراوان آقای احسانی در زمینه‌های مختلف اداره امور باشگاه استفاده شود.



در ادامه علیرضا احسانی در ارتباط با پروژه‌های انجام شده در زمینه احداث خزانه چمن و سایر پروژه‌های عمرانی و پرداخت بخشی از دیون باشگاه گزارش خود را ارائه نمود.