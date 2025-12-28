به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عجمی در نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی با تأکید بر نقش دولت در توسعه این صنعت گفت: دولت مکلف است بسترها و ریلگذاریهای لازم را برای حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی فراهم کند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز بهعنوان نهاد حاکمیتی، مسئول رفع چالشهای توسعه صنعت پتروشیمی است تا مسیر فعالیت سرمایهگذاران با اطمینان و ثبات بیشتری ادامه یابد.
وی با تأکید بر تداوم نقش هدایتگری و سازوکارهای اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: این شرکت همچنان رسیدگی به امور مجتمعهای پتروشیمی و حل مسائل و چالشهای آنها را در دستور کار دارد.
عجمی با اشاره به مأموریتهای مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: فعالیت این مدیریت در دو حوزه متمرکز است؛ حوزه نخست شامل فرآیند صدور و تمدید مجوزهای سرمایهگذاری با استفاده از روشها و ظرفیتهای مختلف بوده و حوزه دوم به تسهیل تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای پتروشیمی اختصاص دارد.
وی هدف این اقدامات را فراهمسازی شرایط مناسب برای افزایش سرمایهگذاری و شتاببخشی به توسعه صنعت پتروشیمی کشور عنوان کرد.
