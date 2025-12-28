  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

دولت موظف به هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری در پتروشیمی است

دولت موظف به هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری در پتروشیمی است

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد دولت و NPC وظیفه دارند با رفع چالش‌ها، حضور مؤثر بخش خصوصی را در صنعت تضمین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عجمی در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی با تأکید بر نقش دولت در توسعه این صنعت گفت: دولت مکلف است بسترها و ریل‌گذاری‌های لازم را برای حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی فراهم کند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به‌عنوان نهاد حاکمیتی، مسئول رفع چالش‌های توسعه صنعت پتروشیمی است تا مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران با اطمینان و ثبات بیشتری ادامه یابد.

وی با تأکید بر تداوم نقش هدایتگری و سازوکارهای اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: این شرکت همچنان رسیدگی به امور مجتمع‌های پتروشیمی و حل مسائل و چالش‌های آن‌ها را در دستور کار دارد.

عجمی با اشاره به مأموریت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: فعالیت این مدیریت در دو حوزه متمرکز است؛ حوزه نخست شامل فرآیند صدور و تمدید مجوزهای سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌ها و ظرفیت‌های مختلف بوده و حوزه دوم به تسهیل تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های پتروشیمی اختصاص دارد.

وی هدف این اقدامات را فراهم‌سازی شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به توسعه صنعت پتروشیمی کشور عنوان کرد.

کد خبر 6704387
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها