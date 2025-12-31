کشف سوخت دپو شده در منزل مسکونی تا شناسایی کلاهبرداری ۱۶ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کشف هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق دپو شده در منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن دشتستانی اظهار داشت: مأموران انتظامی با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرستان نهبندان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نهبندان با انجام اقدامات فنی پلیسی محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل شناسایی شده، هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان داشت: ماموران در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری کلاهبرداری ۱۶ میلیاری

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس هم از شناسایی و دستگیری فردی که مبلغ ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

سرهنگ فاضل مریمی اظهار داشت: در پی مراجعه یک شهروند و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی از وی تحت عنوان اعزام کاروان زیارتی کربلا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی بیان داشت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد مالباخته طی آشنایی با فردی در یکی از استان‌ها، با سوء استفاده و با وعده اعزام شهروندان با توان مالی کم به کربلای معلی از آنها مبلغی بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ مریمی افزود: ماموران با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی متهم را در این خصوص شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند که با پیگیری‌های صورت گرفته و با هماهنگی و کمک مرجع قضائی پول به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس با اشاره به افزایش فعالیت کلاهبرداران در پوشش‌های متفاوت خاطر نشان کرد: همشهریان هوشیار باشند تا گول اینگونه افراد را نخورند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی (http://www.fata.gov.ir) یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

اقدام به موقع پلیس راهور قاین و نجات پیرمرد از مرگ

جانشین انتظامی شهرستان قاینات هم گفت: اقدام به موقع پلیس وظیفه شناس راهور باعث نجات جان پیرمرد ۷۵ ساله شد.

سرهنگ حسین رفعتی نژاد اظهار داشت: کارکنان پلیس راهور شهرستان قاینات هنگام گشت زنی و روان سازی ترافیک در هوای بارانی متوجه واژگون شدن یک دستگاه دوچرخه به راکبی پیرمرد ۷۵ ساله شده که بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی بیان داشت: ماموران ضمن تماس با عوامل اورژانس ۱۱۵ سریعاً اقدام به انتقال شهروند به نقطه امن کردند و در بررسی اولیه مشخص شد نامبرده دچار تشنج و بی هوشی شده است که احدی از کارکنان که دوره‌های کمک‌های اولیه را گذرانده بود سریعاً اقدامات اولیه تا رسیدن عوامل اورژانس را انجام داد و خوشبختانه جان شهروند نجات یافت.

سرهنگ رفعتی نژاد افزود: فرد نجات یافته پس از تحویل به عوامل اورژانس حال وی بهبود یافت که این اقدام به موقع مامور پلیس راهور، پیرمرد ۷۵ ساله را از مرگ حتمی نجات داد.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات خاطر نشان کرد: این اقدام به موقع موجب خوشحالی فرد نجات یافته شد و خانواده وی از عملکرد پلیس و تیم‌های امدادی تقدیر و تشکر کردند.

کشف ۵ تن چوب قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه هم از کشف ۵ تن چوب قاچاق توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی سلمانی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان زیرکوه هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در بازرسی از نیسان، مقدار ۵ تن چوب قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند که در این رابطه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه با اشاره به اینکه قطع درختان، به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان چوب و محصولات جنگلی مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

خودروی سرقتی از استان همجوار در بیرجند کشف و سارق دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند نیز از کشف یک سواری پراید سرقتی از استان همجوار و دستگیری سارق آن در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی شکوهی راد اظهار داشت: ماموران انتظامی هنگام کنترل ورودی‌های شهر، فردی مشکوک که با حمل کیفی در دست در حال تردد بود، مشاهده کردند و جهت بررسی بیشتر در محل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از کیف همراه وی متوجه مدارک و اسناد یک خودرو شدند که پس از استعلام از سامانه‌های مربوطه مشخص شد مدارک متعلق به خودرویی است که روز قبل در استان همجوار به سرقت رفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند اظهار داشت: متهم در تحقیقات پلیسی ادعا کرد که کیف مدارک را پیدا کرده و از سرقت خودرو بی اطلاع می‌باشد.

سرهنگ شکوهی راد بیان داشت: ماموران با بهره گیری از تجربه و مهارت خود، اطراف پیرامونی متهم دستگیر شده را مورد بررسی دقیق قرار دادند که سواری پراید با پلاک تعویض شده شناسایی شد و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد متهم پس از سرقت خودرو، قطعات و محتویات داخل خودرو و وسایل مالک خودرو را نیز برداشته است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه گونی حاوی قطعات و محتویات و وسایل سرقت شده خودرو از متهم کشف شد؛ خاطر نشان کرد: متهم جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کمک به تریلی در راه مانده

فرمانده انتظامی شهرستان طبس نیز از کمک و امداد رسانی ماموران یگان امداد به یک دستگاه تریلی دچار نقص فنی در جاده طبس – یزد خبر داد.

سرهنگ عباس حسنی اظهار داشت: در پی اعلام رانندگان عبوری مبنی بر نقص فنی یک دستگاه تریلی در ۵ کیلومتری جاده طبس- یزد بلافاصله گشت یگان امداد برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأمور یگان امداد پس از رسیدن به محل مشاهده کردند یک دستگاه تریلی در وسط جاده دچار نقص فنی شده و قادر به حرکت نمی‌باشد که با توجه به تاریکی هوا و احتمال بروز حادثه بر خود لازم دانستند که به راننده تریلی امداد رسانی نمایند.

سرهنگ حسنی افزود: ماموران با تجهیزات همراه و تمهیدات ترافیکی و کنترل خودروهای عبوری پس از دو ساعت تلاش تریلی را به محل امن هدایت و با وسایل در اختیار نسبت به رفع نقص و راه اندازی خودرو اقدام کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این اقدام ماموران از یک حادثه احتمالی جلوگیری کرد: یادآور شد: راننده تریلی از اقدام به موقع پلیس تقدیر و تشکر کرد.