دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در مینودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در حوزه استحفاظی این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با حضور به موقع و مقتدرانه و با بکارگیری شگردهای پلیسی، این نزاع دسته جمعی را که طرفین به دلیل اختلاف قبلی به شدت با هم درگیر شده بودند، پایان دادند.

اسکندریان با اشاره به درایت، هوشیاری و مدیریت مأموران انتظامی اظهار کرد: در همین راستا، ۴ نفر از عوامل اصلی این درگیری دستگیر و آلات و ادوات نزاع کشف و یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه کامیون توقیف شد.

فرمانده انتظامی مینودشت در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و اجازه خود نمایی به هنجارشکنان داده نمی‌شود و با برخورد قانونی و مقتدرانه در جهت حفظ نظم و امنیت اقدام خواهیم کرد.