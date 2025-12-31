آنچه امروز در فسا گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه جمعی از مردم شهرستان فسا استان فارس در اعتراض به وضعیت اقتصادی دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان بهبود وضعیت معیشت خود شدند که در همین حین جمعیتی حدود ۲۰ نفر با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه سعی در تهییج جمعیت کردند.

بعد از ناکامی این عده در همراه کردن مردم معترض با خود، تعدادی از آنان با حرکت به سمت فرمانداری فسا و با سو استفاده از متانت و صبوری مأموران امنیتی خصوصاً حراست ساختمان فرمانداری به این ساختمان تعرض کرده و با شکستن در فرمانداری وارد محوطه آن شدند که بلافاصله با حضور مأمورین این افراد متفرق شدند.

بنا به گفته یکی از مسئولان امنیتی فسا، دوربین‌های شهری و مستندات ضبط شده در صحنه باعث شناسایی ۷ نفر و دستگیری آنی ۳ نفر شده است که تلاش‌ها برای شناسایی مابقی افراد و دستگیری آنان ادامه دارد.

هم اکنون اوضاع در این شهرستان به حالت پایدار درآمده و جز در یک خیابان که شاهد بعضی اقدامات خلاف قانون هستیم، روند زندگی ادامه داشته هرچند که مراقبت‌های امنیتی نیز وجود دارد.