۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

آنچه امروز در فسا گذشت

فسا- صبح چهارشنبه جمعی از مردم شهر فسا در اعتراض به وضعیت اقتصادی دست به تجمع اعتراضی زدند که در این حین جمعیتی حدود ۲۰ نفر با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه به فرمانداری این شهر حمله کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه جمعی از مردم شهرستان فسا استان فارس در اعتراض به وضعیت اقتصادی دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان بهبود وضعیت معیشت خود شدند که در همین حین جمعیتی حدود ۲۰ نفر با سر دادن شعارهای ساختارشکنانه سعی در تهییج جمعیت کردند.

بعد از ناکامی این عده در همراه کردن مردم معترض با خود، تعدادی از آنان با حرکت به سمت فرمانداری فسا و با سو استفاده از متانت و صبوری مأموران امنیتی خصوصاً حراست ساختمان فرمانداری به این ساختمان تعرض کرده و با شکستن در فرمانداری وارد محوطه آن شدند که بلافاصله با حضور مأمورین این افراد متفرق شدند.

بنا به گفته یکی از مسئولان امنیتی فسا، دوربین‌های شهری و مستندات ضبط شده در صحنه باعث شناسایی ۷ نفر و دستگیری آنی ۳ نفر شده است که تلاش‌ها برای شناسایی مابقی افراد و دستگیری آنان ادامه دارد.

هم اکنون اوضاع در این شهرستان به حالت پایدار درآمده و جز در یک خیابان که شاهد بعضی اقدامات خلاف قانون هستیم، روند زندگی ادامه داشته هرچند که مراقبت‌های امنیتی نیز وجود دارد.

کد خبر 6708811

    • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      58 187
      پاسخ
      همیشه یه افرادی هستند که دنباله رو دشمنن .مردم باید هوشیار باشن
      • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        168 25
        کدام دشمن می بینی چه وضعیتی پدیدآوردن ساعت به ساعت قیمت‌ها میره بالا نفست از جای گرم درمیاد
      • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        24 60
        وضعیت اقتصادی به فرمانداری چه ربطی داشته؟ اگه وضعیت اقتصادی بهانه است بحثش جداست
    • ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      13 104
      پاسخ
      شعارهای ساختارشکنانه
    • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      63 7
      پاسخ
      مردم حق اعتراض دارن ، وقتی یک ساختاری دچار مشکل اساسی هست طبیعیه که مردم شعار ساختارشکنانه بدهند.
      • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        0 0
        مردم خونخواری مثل اسرائیل رو پشت مرز می بینن که مترصد فرصته مملکت بهم بریزه هیچ خیری برای مردم نداره. دولت پزشکیان باید به فکر مردم باشه
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اینها عوامل رژیم کودک کش اسراییل هستند، باید سریعا بازداشت و بازجویی شوند تا سر شبکه ها هم شناسایی و‌بازداشت شوند و بدون گذشت همگی اعدام شوند.
    • ناصر IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      22 40
      پاسخ
      اعتراض حق مردم هست ولی افرادی که حمله میکنن و آتش به راه می اندازند باید برخورد بشه باهشون مثلا فرمانداری یا بانک ها را آتش بزنن چه مشکلی را حل میکنه خوراک خوبی برای شبکه های کثیف صهیونستی هستش
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      38 2
      پاسخ
      اقدامات تلافی جویانه فردی( پارتیزانی)موثری تر از اقدامات اعتراضی جمعی است
    • حسن IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      12 50
      پاسخ
      مواظب باشید که این تجمعات محیط مناسبی برای دشمنان ست و این احتمال وجود دارد که بعضی از عناصر ضد انقلاب ،با سلاحی که همراهشون هست ،انسان بی‌گناهی رو به قتل می‌رسونن تا محیط رو نا آرام کنن...
    • جلال IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      64 3
      پاسخ
      همه چی رو گردن دشمن نندازین این مردم بجز معیشت و گرونی چه مشکلی دارن هر روز گرونی هر روز تورم سالانه ۲۰ درصد حقوق کارگر اضاف میشه ولی هر جنسی چند برابر میشه؟؟؟ ایران خودرو و سایپا چندین بار و چند درصد در یک سال گرون میکنن؟؟
    • بن ه خدا CA ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      50 3
      پاسخ
      وضعیت مملکت درست نشه بدتر هم میشه
    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      6 56
      پاسخ
      این اراذل اوباش یک مشت مزدور و لیدر دشمن بودن که اصلا اهل فسا نبودن و خوشبختانه دستگیر شدن
    • ناشناس DE ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      11 4
      پاسخ
      من اونجا بودم هیچکس نبود همش هوش مصنوعیه
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      22 2
      پاسخ
      سلام من خودم فسایی هستم ملت فسا از لحاظ معیشتی به ستوه آمده اند از10خانواده یک نفر صاحب خانه هست
    • حسین IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      9 0
      پاسخ
      صدای اعتراض مردم باید شنیده شود،شاید کسی مسئله دارباشد ،نبایدمثل شریعتمداری قضاوت کرد،تورم ویرانی کمر مردم راخرد کرده ،آخر مگرمیشود ۴۷. سال نتوان تورم کشوری مثل ایران باآن ثروت را حل کرد،رانت ،فساد،دزدی
    • ژاله IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 3
      پاسخ
      مردم حق اعتراض دارن ولی سنگ انداختن و آتش زدن و شکستن شیشه مغازه ها و....گناه مردم چیه؟؟؟؟🤔این کارا آیا مشکل حل میشه.....الان نتانیاهو رفته آمریکا نقشه حمله با ایران می‌کشه اونا از خداشون تو ایران اغتشاش بشه....باید مسولین به فکر افزایش قیمت ها باشن...دایم داره می‌ره بالا،،!؟
      • محمد IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        4 0
        اغتشاش نه اعتراض
    • حسن IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      9 4
      پاسخ
      باید با اشد مجازات برخورد کرد مطالبه گری حق است ولی خرابکاری وازاین بردن اموال عمومی مردم خط قرمز همه مردم ایران است
    • کمال IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مسؤولین باید قبل از اینکه اوضاع بدتر بشه فکری یه حال معیشت مردم بکنند وگرنه دوباره این گرانی های کمرشکن از جایی دیگه میزنه بیرون و خدای نکرده به جایی میرسه که دیگه هیچ چیز جلودار خشم مردم نیست
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      درسته اعتراض به گرانی ها حق مردم است اما به شکل درست نه اینجوری ، خرابکاری کردن فقط خنده ی دشمنمون را بیشتر می‌کند پس آگاه باشید
    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مردم فریب نخورید و در این هنجارشکنی ها مشارکت نکنید. در سایه افزایش قیمت جهانی طلا در کنار افزایش نرخ دلار در کشور... طلا های پشتوانه ی پول در بانک مرکزی هم با ارزش تر شد و بخشی از رشد نقدینگی رو جبران کرد و این یعنی اهرم خوب در دست دولت برای مهار و کنترل قیمت های پایان سال... فقط الآن لازم هست که دلار گران نشود که رشد اون متوقف شد... با اینکه رشد قیمت طلا و دلار ...در نگاه اول بد هست اما اگر واقع نشده بود ... افزایش سرسام آور قیمت ها به مراتب بالاتر از اون چیزی که الآن هست رو شاهد بودیم.

