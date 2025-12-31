  1. استانها
دیدگاه مردم فسا پس از اتفاقات رخ داده امروز در این شهر

فسا- در این ویدئو مردم فسا دیدگاه خود را پس از اتفاقات رخ داده امروز در جلوی ساختمان فرمانداری این شهر بیان کردند.

    • محمد IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      کاملا با حرفش موافقم با اعتراض داریم اما اغتشاش نه به درستی حرفمون بزنیم نه با خرا‌ب کردن

