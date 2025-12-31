https://mehrnews.com/x3b3g5 ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵ کد خبر 6708985 استانها فارس استانها فارس ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵ دیدگاه مردم فسا پس از اتفاقات رخ داده امروز در این شهر فسا- در این ویدئو مردم فسا دیدگاه خود را پس از اتفاقات رخ داده امروز در جلوی ساختمان فرمانداری این شهر بیان کردند. دریافت 12 MB کد خبر 6708985 کپی شد مطالب مرتبط تکذیب کشتهشدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری فسا آنچه امروز در فسا گذشت اوضاع آرام در جلوی درب فرمانداری شهرستان فسا تکذیب کشته شدن یک نفر در حمله به فرمانداری فسا برچسبها شهرستان فسا تجمع اعتراضی فارس
