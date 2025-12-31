  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

تکذیب کشته‌شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری فسا

فسا-رئیس دادگستری شهرستان فسا گفت: کشته‌شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری فسا صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد استوار با اشاره به تصاویر منتشر شده از حمله به فرمانداری فسا گفت: در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری قسمتی از شیشه و درب نگهبانی فرمانداری تخریب شده است.

وی ادامه داد: در این حادثه و ورود نیروی انتظامی ۴ تن از مهاجمان بازداشت شدند.

رئیس دادگستری فسا افزود: در جریان این حمله ۳ تن از مأموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند.

استوار همچنین با اشاره به شایعه در مورد کشته‌شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان این هجوم تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفاً طرح شایعه از سوی معاندین است.

رئیس دادگستری فسا تاکید کرد: شناسایی افراد مهاجم حکایت از آن دارد که تعدادی از مهاجمان به فرمانداری فسا از اهالی این شهرستان نیستند.

