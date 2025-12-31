به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری عصر چهارشنبه در جریان سفر یک‌روزه وجیه‌الله جعفری در «میز خدمت تخصصی معدن و صنایع معدنی گیلان» با حضور فعالان این حوزه با بیان اینکه مدیران تخصصی و کارشناسان حوزه معدن در این میز خدمت حضور داشتند، اظهار کرد: در این نشست تلاش شد تصمیم‌گیری‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون بروکراسی اداری انجام شود و بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های معدنکاران و فعالان صنایع معدنی حل‌وفصل شود.

جعفری، فراهم‌سازی بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدن و صنایع معدنی را از رویکردهای اصلی وزارت صمت عنوان کرد و گفت: تسهیل فعالیت‌های معدنی و روان‌سازی امور با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش مهم اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور افزود: به‌منظور محاسبه دقیق حقوق دولتی و شفاف‌سازی درآمدهای دولت، استفاده از روش‌های نوین از جمله مانیتورینگ برخط برداشت‌های معدنی، به‌کارگیری باسکول و ابزارهای کنترلی پیش‌بینی شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه برای نخستین بار در سال جاری بازدیدهای معدنی با سازوکار جدید انجام می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر مسئولان فنی نظام مهندسی، ناظران معدنی نیز در فرآیند نظارت حضور خواهند داشت تا برداشت مواد معدنی در چارچوب مجوزها و قوانین با دقت بیشتری انجام شود.

جعفری استفاده بهینه از ذخایر معدنی، تدقیق میزان استخراج و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از سیاست‌های اصلی وزارت صمت دانست و گفت: نظارت مستمر بر فعالیت‌های معدنی با هدف صیانت از منابع، در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد.

وی با اشاره به رسیدگی به مشکلات ۴۴ معدن و واحد صنایع معدنی استان گیلان اظهار کرد: در این میز خدمت، ۶۵ مورد از درخواست‌ها و مسائل مطرح شده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و تلاش شد مشکلات فعالان بخش معدن به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره پیگیری شود.

گفتنی است؛ این میز خدمت با حضور مدیران کل دفاتر تخصصی وزارت صمت از جمله امید کشاورزپور مدیرکل دفتر اکتشاف معادن، مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن و کاووس قاسمی مدیرکل دفتر نظارت بر معادن برگزار شد و طی هفت ساعت، چالش‌ها و مسائل فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی به‌صورت موردی بررسی شد.

بر اساس این گزارش، استان گیلان دارای ۱۰۴ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این تعداد حدود ۴۴ معدن فعال هستند. همچنین ۳۲۸ واحد صنعتی در حوزه فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در استان فعالیت می‌کنند.