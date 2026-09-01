تولید انواع محصولات فولادی در ایران 

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه‌الله جعفری پیش از ظهر سه شنبه در اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به ضرورت تدوین برنامه راهبردی در حوزه عناصر حیاتی و راهبردی اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین‌بار فهرست عناصر حیاتی و راهبردی کشور تدوین شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت تصریح کرد: اکنون نیز سند راهبردی این حوزه در حال تهیه است تا پس از تصویب، مبنای فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های بخش معدن قرار گیرد.

جعفری ادامه داد: در پروژه‌های بزرگ معدنی، یک مهندس به تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد فنی و مدیریتی پروژه را پوشش دهد و لازم است ظرفیت شرکت‌های تخصصی و مجموعه‌های مهندسی قدرتمندتر برای مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه نقش اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در این زمینه تعیین‌کننده است، گفت: امروز سازمان نظام مهندسی معدن حدود ۵۰ هزار عضو دارد و باید بررسی کنیم این افزایش تعداد اعضا چه میزان اثر واقعی در بخش معدن ایجاد کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت تصریح کرد: باید شاخص‌هایی داشته باشیم که نشان دهد افزایش تعداد اعضای سازمان از حدود ۳۰ هزار نفر در سال گذشته به ۵۰ هزار نفر امروز، چه تغییری در وضعیت معادن ایجاد کرده است.

وی افزود: باید بررسی کنیم آیا میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی حوزه معدن افزایش یافته، کیفیت خدمات فنی و مهندسی بهتر شده و آیا حضور سازمان نظام مهندسی توانسته است تغییری ملموس در روند فعالیت‌های معدنی ایجاد کند.

نظارت فنی؛ حلقه اتصال سرمایه‌گذاری و بهره‌وری

جعفری با اشاره به اهمیت نظارت و هدایت فنی در پروژه‌های معدنی گفت: بخش دولتی نقش سیاست‌گذاری و نظارت عالیه را بر عهده دارد و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری و اجرا را انجام می دهد.

وی ادامه داد: حتی اگر سرمایه‌گذار خود مهندس باشد، وجود یک نظام هدایت فنی و نظارت تخصصی می‌تواند به اجرای دقیق‌تر پروژه‌ها کمک کند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت تأکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌های معدنی باید از ابتدا با نگاه فنی، کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق تدوین شوند.

ایمنی؛ خط قرمز فعالیت‌های معدنی

جعفری با بیان اینکه ایمنی یکی از اصول اساسی فعالیت‌های مهندسی در بخش معدن است، گفت: رعایت نکردن اصول فنی و ایمنی می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و به همین دلیل، مسئولیت‌پذیری باید در تمام سطوح سازمان نظام مهندسی، از هیئت مدیره و شورای مرکزی تا تک‌تک اعضا، مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رشد و توسعه بخش معدن فقط در افزایش تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در تربیت و ارتقای نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و کیفیت خروجی فعالیت‌های مهندسی نیز خود را نشان دهد.

جعفری با اشاره به ضرورت تناسب میان مسئولیت و اختیار مهندسان اظهار کرد: در مقابل مسئولیتی که به مهندس، ناظر و طراح واگذار می‌کنیم، باید اختیار لازم را نیز به آنها بدهیم که در این زمینه به نظر می‌رسد در حوزه اختیارات هنوز نیازمند کار بیشتری هستیم.

عبور از خام‌فروشی با توسعه زنجیره ارزش

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی بخش معدن را توسعه زنجیره ارزش عنوان کرد و گفت: موضوع خام‌فروشی سال‌ها مطرح بوده، اما امروز باید نگاه خود را به سمت توسعه زنجیره ارزش و تکمیل حلقه‌های مختلف تولید تغییر دهیم.

وی افزود: هرچه در زنجیره تولید پیش برویم، ارزش بیشتری ایجاد می‌شود.

جعفری با اشاره به پیشرفت کشور در صنایع فولادی اظهار کرد: امروز در حوزه فولاد توانسته‌ایم از تولید شمش عبور کنیم و به تولید ورق و انواع محصولات فولادی برسیم.

وی با تأکید بر اینکه توسعه بخش معدن نیازمند برنامه مشخص در حوزه اکتشاف است، گفت: باید شاخص‌های مهم بخش معدن را در ارزیابی عملکرد خود قرار دهیم.

جعفری افزود: باید برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ برنامه‌ها را بر اساس این شاخص‌ها اصلاح کنیم و توسعه اکتشاف را هم از نظر کمی و هم کیفی مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور خاطرنشان کرد: در کنار استحصال مواد معدنی موجود، باید شناسایی و استحصال عناصر نادر و استراتژیک نیز در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی نیز گفت: این استان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه مواد معدنی و صنایع فلزی برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، اکتشاف، فرآوری و توسعه زنجیره ارزش در این استان با سرعت بیشتری دنبال شود.