پورحیدری: ۳۲۸ واحد صنعتی در گیلان مشغول ایجاد ارزش افزوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اهمیت سفر معاون معدنی وزیر صمت به گیلان اظهار کرد: رسیدگی به مسائل فعالان عرصه معدن از اولویتهای این اداره کل است و حضور معاون وزیر در استان، فرصت مناسبی برای حل چالشهای موجود فراهم کرد.
به گفته وی، استان گیلان دارای ۱۰۴ معدن دارای پروانه بهرهبرداری است که در حال حاضر حدود ۴۴ معدن فعال در بخش استخراج مشغول به کار هستند و ۳۲۸ واحد صنعتی نیز در حوزه فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده فعالیت دارند.
مدیرکل صمت گیلان همچنین با تأکید بر لزوم جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و ارتقای ارزش افزوده گفت که بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرآوری مواد معدنی میتواند به توسعه اقتصادی استان و کشور کمک کند.
در این میز خدمت، مدیران دفاتر تخصصی وزارتخانه نیز حضور داشتند و در مدت ۷ ساعت بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره به مشکلات فعالان حوزه معدن پاسخ دادند و تصمیماتی برای تسریع روند فعالیتها اتخاذ شد و طی نشست مستقیم با فعالان بخش معدن، ۶۵ مصوبه برای تسریع فعالیتها و رفع موانع تصویب شد.
