به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حقلطفی با اشاره به گزارش ادارهکل هواشناسی استان قزوین اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجه سانتیگراد و استقرار توده هوای سرد در سطح استان، ستاد مدیریت بحران استان تصمیمات جدیدی را در راستای مدیریت مصرف انرژی اتخاذ کرده است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قزوین در روز پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
معاون استاندار قزوین ادامه داد: همچنین کلیه مدارس استان، از جمله مدارسی که در روزهای پنجشنبه کلاسهای آموزشی برگزار میکردند، در این روز تعطیل هستند. مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز مشمول این تعطیلی خواهند بود.
حقلطفی در خصوص وضعیت امتحانات گفت: مطابق شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندی اعلامشده برگزار میشود، اما امتحانات داخلی مدارس لغو شده و زمان برگزاری مجدد آن متعاقباً از سوی مدارس به دانشآموزان و اولیا اطلاعرسانی خواهد شد.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی و خدماتی از جمله بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات بانکی نیز از طریق شعب کشیک بانکها در سطح استان قزوین انجام میشود.
