مسکو:پهپادهای اوکراینی از «سومی و چرنیهیف» به اقامتگاه پوتین شلیک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر روماننکوف، فرمانده یگانهای موشکی پدافند هوایی نیروی هوافضای روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: شواهد حمله هوایی به اقامتگاه رئیس جمهور روسیه حدود ساعت ۱۹:۲۰ به وقت مسکو در ۲۸ دسامبر کشف شد.
فرمانده یگانهای موشکی پدافند هوایی نیروی هوافضای روسیه در این خصوص ادامه داد: پهپادهای اوکراینی که اقامتگاه پوتین را هدف قرار دادند، از مناطق سومی و چرنیهیف شلیک شدند. کییف تلاش کرد از چندین محور به طور همزمان با پهپادها به اقامتگاه پوتین حمله کند.
الکساندر روماننکوف، در این باره اضافه کرد: تلاش کییف برای حمله به اقامتگاه پوتین هدفمند و با دقت برنامهریزی شده بود. پس از دفع حمله به اقامتگاه پوتین، هیچگونه تلفات و خرابی در خاک روسیه گزارش نشده است.
وی سپس خاطرنشان کرد: در دفع تلاش کییف برای حمله به اقامتگاه پوتین، تیمهای پدافند هوایی، جنگ الکترونیک بهطور هماهنگ، حرفهای و مؤثر عمل کردند.
