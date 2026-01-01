زلنسکی: ۱۰ درصد با توافق صلح فاصله داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد: ۱۰ درصد با صلح فاصله داریم.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از زلنسکی گزارش داد که اوکراین می‌خواهد جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی.

وی تأکید کرد: ما توافق صلح ضعیفی را که صرفاً موجب طولانی شدن جنگ شود، امضا نخواهیم کرد.

زلنسکی افزود: هر امضایی که پای توافق‌های ضعیف گذاشته شود، تنها به شعله‌ورتر شدن جنگ منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت: امضای من تنها پای یک توافق قوی خواهد بود و تمام نشست‌ها، تماس‌های تلفنی و تصمیم‌ها در حال حاضر حول همین موضوع می‌چرخد.

این سخنانی درحالی مطرح می‌شود که خبرگزاری فرانسه به نقل از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد، وی گفته که «روسیه معتقد است که در اوکراین پیروز خواهد شد.»

شبکه راشا تودی نیز ساعاتی پیش به نقل از پوتین گزارش داد که وی در پیام تبریک خود خطاب به شهروندان کشورش به مناسبت فرا رسیدن سال جدید میلادی، گفت: ما به قدرت خودمان متکی هستیم.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: مردم روسیه با دستاوردهای خود، فصل‌های تازه‌ای از تاریخ هزارساله این کشور را رقم می‌زنند. پرسنل نظامی روسی در عملیات ویژه نظامی مسئولیت جنگیدن برای میهن را بر عهده گرفته‌اند؛ بدانید که میلیون‌ها شهروند روسیه در این شب سال نو با شما همراه هستند.

پوتین افزود: روسیه به اهداف خود دست خواهد یافت و فقط رو به جلو حرکت خواهد کرد. برای تمام مردم روسیه خوشبختی و محبتی الهام‌بخش آرزو می‌کنم.