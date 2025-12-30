مقام امنیتی روسیه: زلنسکی باید تا آخر عمر مخفیانه زندگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین در تلاش است روند حل‌وفصل مناقشه را به شکست بکشاند. او جنگ می‌خواهد. از این به بعد، دیگر مجبور خواهد بود تا پایان عمرِ بی‌ارزش خود مخفی شود.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد، حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اقدام اوکراین در هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین، تلافی خواهد شد.

حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.

کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.