تغییر موضع ترامپ درباره حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که باور ندارد اوکراین حملهای را علیه اقامتگاه رسمی ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه انجام داده باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خبر گلولهباران اقامتگاه رسمی رئیسجمهوری روسیه در استان نووگورود توسط کییف گفت: ما باور نداریم که چنین اتفاقی افتاده باشد.
رئیسجمهوری آمریکا افزود: اتفاقی در نقطهای نسبتاً نزدیک به اقامتگاه رسمی رئیسجمهور روسیه رخ داده است، اما هیچ ارتباطی با حمله به اقامتگاه رسمی پوتین نداشته است.
ترامپ گفت: ما فقط امیدواریم که روسیه و اوکراین بتوانند این درگیری را حلوفصل کنند.
پیشتر، رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با همتای روس خود گفته بود که از شنیدن خبر حمله به اقامتگاه وی شوکه شده است. او این اقدام را دیوانگی محض خوانده بود.
رئیسجمهوری روسیه هشدار داده است که این حمله بدون پاسخ نخواهد ماند و همچنین به همتای آمریکایی خود اطلاع داده که مسکو موضع خود را در مذاکرات برای حلوفصل درگیری در اوکراین مورد بازبینی قرار خواهد داد.
اخیراً سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کییف بامداد ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ پهپاد به اقامتگاه دولتی پوتین در استان نووگورود حمله کرده است.
