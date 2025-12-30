به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: حمله برنامه ریزی شده به اقامتگاه پوتین، «ماهیت تروریستی» رژیم کی یف را تأیید می‌کند.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه از کشورهای خارجی که حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین را محکوم کردند، سپاسگزار» است. مذاکرات موفقیت آمیز برای حل بحران اوکراین بدون پایان دادن به سیاست‌های جنایتکارانه کی یف غیرممکن است.

سرگئی لاوروف در ادامه اضافه کرد: هدف اصلی اروپا حفظ رژیم در کی یف است تا برای تجاوز جدید علیه روسیه آماده شود.

گفتنی است که این مقام روسی دیروز دوشنبه اعلام کرد که کی یف با ۲۹ پهپاد اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هدف قرار داد؛ اما همه پهپادها از سوی پدافند هوایی روسیه ساقط شدند.