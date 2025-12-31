به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی، در جلسه شورای استان زنجان با بیان اینکه مردم همیشه پای کار بودند و توقعات آن‌ها از مسئولان بجاست، اظهار کرد: هرفعالیت صنعتی و معدنی ضمن اینکه مخرب است، در تولید، اشتغال و رونق جامعه تاثیر مثبتی دارد لذا باید با تغییر رویکردها از ظرفیت‌های موجود به نحو احسن بهره برد.

وی با بیان اینکه از ظرفیت‌های معادن به عنوان نعمت الهی به درستی بهره‌مند نشده‌ایم، ابراز کرد: باید با تعاملات درست‌تر فضای رونق کسب و کار را مهیا کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: از ۴۰۰ معدن موجود در استان ۲۰۰ معدن فعال است و عزم و اراده برای رفع مشکلات مردم و معدن‌داران توامان وجود دارد گرچه منابع ما اندک است.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت معادن از طریق به کارگیری مسئول فنی، ایجاد باسکول مشارکتی، نصب دوربین و کنترل هوشمند مد نظر ماست گرچه در تحقق آن با ضعف و کمبود منابع مواجهیم اما به مرور محقق خواهد شد.

مسیبی تصریح کرد: صنایع آب‌بر و فولاد نیز در صورتی مجوز فعالیت دارند که مصرف آب آن‌ها بیش از ۳۰۰ مترمکعب نباشد.

وی در مورد تعیین تکلیف زمین‌های شهرک‌های صنعتی بدون بهره‌برداری عنوان کرد: برخورد با صاحبان واحدهای بلاتکلیف در شهرک‌های صنعتی و تعیین تکلیف پسماندها توسط قوه قضاییه نیز در دست برخورد است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به وضعیت پتروشیمی گفت: خریدهای خوبی برای شرکت انجام شده اما نمایان نیست و امیدواریم طبق وعده داده شده توسط مدیران شرکت سریع‌تر مجمع با حضور خبرنگاران برگزار و شفاف‌سازی انجام شود.

وی ابراز کرد: به منظور شفاف‌سازی بیشتر وضعیت آلایندگی معادن و هزینه کرد مبالغ ارزش افزوده در شهرستان‌ها به فرمانداران دستورالعمل‌هایی ابلاغ کرده‌اند که می‌تواند در رفع نارضایتی مردم راهگشا باشد.

صنایع ارزآور هیدج نیازمند حمایت هستند

رئیس شورای اسلامی استان زنجان گفت: برخی صنایع در هیدج مثل تولید کفش ارزآوری خوبی دارد و نیازمند حمایت است.

سید امین حسینی ضمن اعلام آمادگی جامعه شورایی برای همکاری با صنعت، معدن و تجارت در راستای نظارت بر بازار و رونق کسب و کار در استان اظهار کرد: وظیفه اصلی شوراها کمک به توسعه متوزان و عادلانه است.

وی با اشاره به استقرار صنعت آب‌بر فولاد در شهرستان ابهر خواستار شفافیت میزان مصرف آب و آلایندگی آن شد و گفت: با توجه به کمبود منابع آب باید این موارد به دقت بررسی شود.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به وجود صنعت تولید کفش در هیدج و بوجاری خواستار حمایت از این دو صنعت شد و تاکید کرد: هر دو فعالیت ارزآوری بالایی برای استان خواهند داشت.

سود معادن ماهنشان نصیب این منطقه نمی‌شود

در این جلسه عابدینی، نماینده شورای شهرستان ماهنشان در شورای استان زنجان با اشاره به معدن‌خیز بودن شهرستان ماه نشان عنوان کرد: این شهرستان بالغ بر ۵۲ معدن فعال دارد اما وضعیت راه‌های مواصلاتی و توسعه آن متناسب با درآمدهای معادن نیست.

وی یادآور شد: معدن طلای «توزلار» و معدن سنگ آهن «علم کندی» از جمله معدانی هستند که بارها در خصوص آلایندگی و تاثیرات مخرب زیست محیطی آنها هشدار داده‌ایم اما همچنان از بازرسی‌های زیست محیطی و بررسی استانداردهای آن‌ها بی‌خبر هستیم.

نماینده شورای شهرستان ماهنشان در شورای استان با اشاره به بند پنج ماده ۴۳ قانون معادن گفت: باید یک درصد از ارزش افزوده معادن به توسعه همان شهرستان اختصاص داده شود اما متاسفانه این مهم به صورت کامل و شفاف محقق نمی‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه سرب و روی انگوران جزو معادن برجسته خاورمیانه است خاطرنشان کرد: اگر عوارض آلایندگی معدن و ارزش افزوده آن برای شهرستان هزینه شود بسیاری از مشکلات و عقب ماندگی‌های آن مرتفع خواهد شد.

عابدینی ادامه داد: مسیر توسعه در شهرستان ماهنشان طی نشده است و هیچ گونه زیرساخت توسعه‌ای در شهرستان برای رونق فعالیت‌های صنعتی و معدنی وجود ندارد.

وی خام فروشی معادن و نیز خام فروشی تولیدات ماهی و شیلات ماهنشان را که به روسیه و آذربایجان صادر می‌شود را از دیگر موانع رونق اقتصادی شهرستان برشمرد.

بابامرادی، عضو شورای شهرستان سلطانیه در شورای استان نیز یکی از دغدغه‌های اصلی مردم نسبت به معادن را عدم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی معادن عنوان گرد و گفت: تاییدیه سوخت معادن شهرستان سلطانیه نیازمند تسریع است.

ایجاد بوی ناتبوع در اثر فرآوری زیتون

جواد محمدی، عضو شورای شهرستان طارم نیز با اشاره به احداث سوله‌های متعدد نگهداری زیتون در شهرستان طارم اطهار کرد: فعالیت‌های ناشی از فرآوری زیتون بوی نامطبوعی را ایجاد کرده و موجب نارضایتی مردم شده است و باید هر چه سریع‌تر فاضلاب مربوط به این سوله‌ها تعیین تکلیف شود.

وی همچنین با انتقاد از گرانی‌های سرسام‌آور در شهرستان‌های تابعه استان تصریح کرد: متاسفانه هم استان زنجان و هم شهرستان‌های تابعه آن در قیمت‌ها از سایر استان‌ها پیشی گرفتند.

محمدی، عضو شورای استان در خصوص ماسه شویی‌های قزل اوزن متذکر شد: متاسفانه ماسه‌شویی‌های حاشیه قزل‌اوزن سالانه چندین بار سرخود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و محصولات خود را به شمال ارسال می‌کنند در نتیجه جاده گیلوان را تخریب کرده و حاشیه قزل اوزن نیز از تخریب‌های آنها در امان نیست.

وی همچنین خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی حوزه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی در شهرستان طارم شد.

چشم‌انتظاری مردم برای راه‌اندازی پتروشیمی

حجت‌الاسلام علیرضا بهرامی، نماینده شورای شهرستان ایجرود نیز با اشاره به اینکه این شهرستان جزو ۳۱ شهرستان محروم کشور است، عنوان کرد: متاسفانه علی رغم اینکه ما از شهرک‌های صنعتی بزرگی مثل پتروشیمی برخوردار هستیم اما جزیره‌ای بودن واحدهای صنعتی را شاهدیم.

وی افزود: گرچه برنامه هفتم متمرکز کردن واحدهای صنعتی را مد نظر داشته اما همچنان شاهد صدور مجوز در نقاط مختلف شهرستان برای واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

نماینده شورای شهرستان ایجرود پتروشیمی ایجرود را غده سرطانی و امیدی نافرجام برای مردم شهرستان برشمرد و گفت: مردم کم‌برخوردار شهرستان همه دارایی خود را فروخته و در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما همچنان چشم انتظار به بار نشستن آن هستند.

وی همچنین با انتقاد از عدم رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت‌های مستقر در شهرستان ایجرود گفت: متاسفانه تیم‌های قدرتی به عنوان سرمایه گذار در این شرکت‌ها حاکم اند که حتی مسئولان را هم در راستای تامین منافع خود تهدید می‌کنند.

بهرامی با تاکید بر ضرورت احیای شهرک صنعتی زرین آباد خاطرنشان کرد: سرمایه‌داران سوله‌هایی را خریداری کرده، تسهیلات آن را دریافت کردند و فقط به احداث چهاردیواری بسنده کردند و از تولید خبری نیست.

وی متذکر شد: این شهرک‌های صنعتی که ظرفیت خالی دارند می‌توانند بازارچه‌ای برای فروش محصولات و تولیدات مردم باشند اما در واقع دق دل مردم شده‌اند.

عضو شورای شهر زرین‌آباد با اشاره به اینکه استان زنجان یکی از استان‌های پرهزینه برای زندگی است گفت: متاسفانه شهرستان ایجرود نیز به تاسی از مرکز استان با قیمت‌های سرسام‌آور مواجه است. وی تصریح کرد: مردم یارانه‌بگیر و بدون درآمد به سختی روزگار سپری می‌کنند امیدواریم قیمت‌ها کنترل و سازوکاری برای برخورد با گرانفروشان اتخاذ شود.

بهرامی از عدم وجود دفتر صدور بارنامه در شهرستان ایجرود ابراز نارضایتی کرد و افزود: با توجه به اینکه جاده ترانزیت زنجان بیجار از داخل شهرهای حلب و زرین آباد عبور کرده تردد کامیون‌ها با تناژ بالا باعث شده زیرساخت‌های شهر از بین برود و کسی پاسخگوی این موضوع نیست.