۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید در سفارت ایران در بغداد+ فیلم و عکس

سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق مراسم بزرگداشتی را در بغداد به مناسبت ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همرزمان آنها برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی حشد شعبی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق امروز چهارشنبه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی را برگزار کرد.

در این مراسم علاوه بر «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، جمع کثیری از شخصیت‌های رسمی و مردمی عراق و ایران، از جمله «فالح الفیاض» رئیس نیروهای حشد شعبی و همچنین تعدادی از مقامات، دیپلمات‌ها، شخصیت‌های مذهبی و رهبران قبایل شرکت داشتند.

سفیر ایران، رئیس هیئت حشد شعبی و رئیس شورای علمای رباط محمدی عراق از جمله کسانی بودند که در این مراسم سخنرانی کردند و به ذکر نقش مهم و مؤثر فرماندهان شهید به ویژه حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم جهانی و حفظ امنیت و ثبات منطقه پرداختند.

