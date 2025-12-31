۷۳۰ اثر به یازدهمین کنگره شعر ایرانمهر مازندران رسید

احمد ایرانینسب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند برگزاری جشنواره شعر ایرانمهر و وضعیت آثار دریافتی گفت: در مجموع ۷۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید. ما با انجمنها و محافل ادبی استان ارتباط فعال داشتیم و از آنها خواستیم در این جشنواره شرکت کنند. از این تعداد، ۴۴۰ اثر در قالب شعر سنتی، ۱۸۵ اثر در قالب سپید و نیمایی و ۱۵ اثر در بخش ترانه و سرود دریافت شد. همچنین ۹۰ اثر نیز در بخش زبان بومی مازندران به دبیرخانه رسید.
وی افزود: به دلیل نقش مهم زبان محلی مازندران در شعر و ادب استان، ما بخش ویژهای برای زبان بومی در نظر گرفته بودیم که استقبال خوبی از سوی شاعران محلی صورت گرفت.
دبیر علمی جشنواره ایرانمهر همچنین توضیح داد که به دلیل کیفیت آثار دریافتی، یک پالایش اولیه روی آثار صورت گرفت و حدود ۲۰۰ اثر که فاقد ویژگیهای لازم برای داوری بودند، حذف شدند. پس از این مرحله، آثار باقیمانده به سه داور برجسته از استان مازندران ارسال شد و پس از سه مرحله داوری، برگزیدگان نهایی مشخص شدند.
ایرانینسب به نحوه اعلام برگزیدگان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، در این جشنواره نفرات اول، دوم و سوم معرفی نشدند. در بخشهای مختلف جشنواره، برگزیدگان به صورت مشترک اعلام شدند چرا که فاصله امتیازی بین شاعران بسیار نزدیک بود و همه آنها ارزش تقدیر داشتند.
وی افزود: در مجموع، ۱۵ شاعر در بخشهای مختلف از جمله کلاسیک، نو، نیمایی و زبان بومی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، برگزیدگان در این جشنواره به جای جوایز فردی، هر کدام ۳ میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.
دبیر علمی این جشنواره درباره کیفیت آثار دریافتی نیز گفت: در مجموع، کیفیت آثار بسیار خوب بود. از میان ۷۳۰ اثر دریافتی، حدود ۲۰ درصد از آنها را میتوان آثار خوب و قابل قبول دانست. برخی از شاعران استان به سطح بالایی از شعر دست یافتهاند و به نظر من، این شاعران توانایی رقابت در جشنوارههای ملی را نیز دارند.
ایرانینسب در ادامه صحبتهای خود به پیشرفتهای دیگر استان در حوزه شعر و ادبیات اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، جشنوارههای شعر در مازندران به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی تبدیل شدهاند. ما امیدواریم که برگزاری چنین جشنوارههایی، باعث ارتقا سطح شعر استان و معرفی شاعران به جامعه ملی شود.
وی در پایان با اشاره به اختتامیه جشنواره گفت: ما در حال رایزنی برای برگزاری اختتامیه جشنواره ایرانمهر هستیم. در این مراسم، قرار است شاعران منتخب در محضر نماینده ولی فقیه استان شعرخوانی کنند و از آنها تقدیر به عمل آید.
