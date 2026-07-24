به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، در پاسخ به این پرسش که آیا دوره کارشناسی در سال تحصیلی جدید بهصورت حضوری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تصمیمگیری در این زمینه در اختیار وزارت علوم نیست و بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
وی افزود: ما به عنوان وزارت علوم به دنبال آن هستیم که آموزش در مقطع کارشناسی نیز بهصورت حضوری برگزار شود. همانگونه که در حال حاضر دورههای تحصیلات تکمیلی بهصورت حضوری برگزار میشوند، امیدواریم مقطع کارشناسی نیز حضوری باشد.
رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: تصمیم نهایی در این خصوص از سوی مرجع دیگری اتخاذ خواهد شد.
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