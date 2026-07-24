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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

یک مقام مسئول خبر داد؛

تصمیم‌گیری درباره حضوری شدن دوره کارشناسی با شورای عالی امنیت ملی است

تصمیم‌گیری درباره حضوری شدن دوره کارشناسی با شورای عالی امنیت ملی است

رئیس سازمان امور دانشجویان درخصوص حضوری شدن دانشگاه ها در مهر ماه گفت: تصمیم‌گیری درباره حضوری یا غیرحضوری بودن دوره کارشناسی در سال تحصیلی جدید بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، در پاسخ به این پرسش که آیا دوره کارشناسی در سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار وزارت علوم نیست و بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

وی افزود: ما به عنوان وزارت علوم به دنبال آن هستیم که آموزش در مقطع کارشناسی نیز به‌صورت حضوری برگزار شود. همان‌گونه که در حال حاضر دوره‌های تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری برگزار می‌شوند، امیدواریم مقطع کارشناسی نیز حضوری باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: تصمیم نهایی در این خصوص از سوی مرجع دیگری اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 6896149
زهرا سیفی

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    نظرات

    • محدثه IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      حضوری خیلی بهتره کاش جنگ نباشه تمام شه

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