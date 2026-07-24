جزییات حملات بامدادی به خوزستان؛ ۴ شهید و ۵ مجروح در اطراف اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت که بر اثر آن چهار نفر از هم‌وطنان به شهادت رسیدند و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

وی درباره حملات صورت‌گرفته به دیگر نقاط خوزستان افزود: مناطقی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه نیز هدف حمله موشکی قرار گرفت اما این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین اخبار منتشرشده درباره حمله به خرمشهر را تکذیب کرد و گفت: شب گذشته هیچ حمله موشکی به خرمشهر صورت نگرفته است.

حیاتی بیان کرد: تاکنون حمله موشکی به نقاطی در اطراف شهرهای اهواز، اندیمشک و امیدیه تأیید شده است.