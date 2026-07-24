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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

جزییات حملات بامدادی به خوزستان؛ ۴ شهید و ۵ مجروح در اطراف اهواز

جزییات حملات بامدادی به خوزستان؛ ۴ شهید و ۵ مجروح در اطراف اهواز

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: حمله موشکی ارتش آمریکا به نقاطی در اطراف اهواز به شهادت چهار نفر از هم‌وطنان و مجروح شدن پنج نفر دیگر منجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز نقاطی در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت که بر اثر آن چهار نفر از هم‌وطنان به شهادت رسیدند و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

وی درباره حملات صورت‌گرفته به دیگر نقاط خوزستان افزود: مناطقی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه نیز هدف حمله موشکی قرار گرفت اما این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین اخبار منتشرشده درباره حمله به خرمشهر را تکذیب کرد و گفت: شب گذشته هیچ حمله موشکی به خرمشهر صورت نگرفته است.

حیاتی بیان کرد: تاکنون حمله موشکی به نقاطی در اطراف شهرهای اهواز، اندیمشک و امیدیه تأیید شده است.

کد مطلب 6897350

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