خونخواهی رهبر شهید برخاسته از عدالت است؛ صدای میدان از رادیو تهران

حماد خزایی تهیه‌کننده برنامه زنده «صدای میدان» با اشاره به رویکرد این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: امروز روایت میدان تنها به معنای حضور در یک نقطه جغرافیایی نیست بلکه به معنای شنیدن صدای مردم در لحظه وقوع رویدادهاست. تلاش کرده‌ایم برنامه‌ای طراحی کنیم که مخاطب احساس کند در قلب میدان ایستاده و روایت‌ها را بدون واسطه می‌شنود.

وی افزود: «صدای میدان» هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ به صورت زنده از رادیو تهران پخش می‌شود و در این مدت، ارتباط‌های زنده متعددی با گزارشگران مستقر در میدان‌های مختلف استان تهران برقرار می‌شود. همزمان، با استفاده از ظرفیت گزارشگران معاونت صدا در مراکز استان‌ها، تصویر جامع‌تری از حال‌وهوای شهرهای مختلف کشور در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

خزایی با اشاره به گستره ارتباطات این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های «صدای میدان» این است که محدود به تهران نیست. هر زمان که اقتضای رویدادها ایجاب کند، ارتباط زنده با مراکز استان‌ها برقرار می‌شود. به‌ویژه استان‌های جنوبی کشور که این روزها بیش از دیگر مناطق درگیر پیامدهای تجاوز رژیم صهیونیستی هستند. در چنین شرایطی، حضور گزارشگران محلی کمک می‌کند روایت‌ها از نزدیک‌ترین فاصله ممکن و با اتکا به مشاهدات میدانی به مخاطبان منتقل شود.

تهیه‌کننده «صدای میدان» ادامه داد: این ارتباط‌ها صرفاً برای انتقال خبر نیست بلکه تلاش می‌کنیم حال‌وهوای مردم، فضای میدان، گفتگوهای مردمی، آیین‌ها، همدلی‌ها و روایت‌های انسانی نیز در کنار اخبار بازتاب پیدا کند. رادیو به واسطه ظرفیت تصویرسازی ذهنی، این امکان را دارد که مخاطب تنها با شنیدن صدا، خود را در متن واقعه احساس کند.

وی درباره بخش‌های مختلف برنامه نیز توضیح داد: علاوه بر گزارش‌های زنده، گفتگو با شهروندان، ارتباط با کارشناسان حوزه‌های جامعه‌شناسی، رسانه و فرهنگ، مرور بازتاب‌های رسانه‌ای و دریافت پیام‌های مخاطبان از دیگر بخش‌های «صدای میدان» است. تلاش کرده‌ایم میان اطلاع‌رسانی، تحلیل و مشارکت مخاطبان تعادل برقرار کنیم تا برنامه تنها به روایت رویدادها محدود نشود.

خزایی همچنین به همکاری رسانه‌ای رادیو تهران با ویژه‌برنامه «میداندار» شبکه سه سیما اشاره کرد و گفت: بخشی از گزارش‌های میدانی «صدای میدان» در قالب این همکاری در اختیار برنامه «میداندار» نیز قرار می‌گیرد. این هم‌افزایی میان رادیو و تلویزیون، امکان پوشش گسترده‌تر و سریع‌تر رویدادها را فراهم کرده و ظرفیت رسانه ملی را در روایت میدانی افزایش داده است.

وی اضافه کرد: «صدای میدان» با شعار «روایت همدلی مردم ایران» روی موج ۹۴ مگاهرتز است.

خزایی همچنین با اشاره به موضوع خونخواهی رهبر شهیدمان و مابقی شهدای تجاوزات اخیر گفت: شهادت، پایان یک راه نیست؛ آغاز مسئولیتی است که بر دوش جامعه و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد. خونخواهی، پیش از آنکه یک شعار باشد، مطالبه‌ای برخاسته از عدالت و حق‌طلبی است.

وی ادامه داد: ما باور داریم که رسانه باید روایتگر حقیقت باشد؛ حقیقتی که اجازه نمی‌دهد نام و آرمان شهیدان در هیاهوی اخبار روزمره فراموش شود. هر روایت درست، گامی در مسیر زنده نگه داشتن این حافظه جمعی و مطالبه عدالت است.

این تهیه کننده در پایان عنوان کرد: از نگاه من به عنوان یک فعال رسانه‌ای، رسانه وظیفه دارد ضمن روایت حقیقت، ابعاد این مطالبه عمومی را با تکیه بر منطق، آگاهی‌بخشی و تبیین درست برای افکار عمومی بازگو کند؛ چرا که حفظ حافظه تاریخی ملت‌ها و روایت صادقانه از ظلم و مقاومت، بخشی از رسالت رسانه است.