  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

آغاز عملیات آسفالت ۲۸۰۰ مترمربعی در محله گلستان رودان

آغاز عملیات آسفالت ۲۸۰۰ مترمربعی در محله گلستان رودان

رودان-شهردار رودان از آغاز عملیات آسفالت ۲۸۰۰ مترمربعی در محله گلستان خبر داد و تأکید کرد این پروژه با هدف ارتقای کیفیت تردد، بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش ایمنی و رفاه ساکنان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احتشام با بیان اینکه این پروژه در راستای ارتقای کیفیت تردد شهروندان اجرا شده است، اظهار کرد: بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش ایمنی معابر و ارتقای سطح رفاه ساکنان محله گلستان از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عمرانی است.

وی با اشاره به حضور میدانی در روند اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: نظارت مستمر و میدانی بر طرح‌ها با هدف تسریع در اجرا و ارتقای کیفیت کار در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و تلاش می‌کنیم پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به بهره‌برداری برسد.

شهردار رودان با بیان اینکه این طرح از محل اعتبارات بافت فرسوده تأمین شده است، تصریح کرد: پروژه مذکور شامل عملیات زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت بوده و در راستای ارتقای سیمای شهری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان انجام می‌شود.

احتشام خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در محله‌ها بر اساس اولویت‌بندی و نیازسنجی انجام می‌شود و مدیریت شهری رودان با جدیت در مسیر بهسازی معابر و توسعه متوازن شهری گام برمی‌دارد.

کد خبر 6709040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها