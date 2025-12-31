آغاز عملیات آسفالت ۲۸۰۰ مترمربعی در محله گلستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احتشام با بیان اینکه این پروژه در راستای ارتقای کیفیت تردد شهروندان اجرا شده است، اظهار کرد: بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش ایمنی معابر و ارتقای سطح رفاه ساکنان محله گلستان از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عمرانی است.

وی با اشاره به حضور میدانی در روند اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: نظارت مستمر و میدانی بر طرح‌ها با هدف تسریع در اجرا و ارتقای کیفیت کار در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد و تلاش می‌کنیم پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به بهره‌برداری برسد.

شهردار رودان با بیان اینکه این طرح از محل اعتبارات بافت فرسوده تأمین شده است، تصریح کرد: پروژه مذکور شامل عملیات زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت بوده و در راستای ارتقای سیمای شهری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان انجام می‌شود.

احتشام خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در محله‌ها بر اساس اولویت‌بندی و نیازسنجی انجام می‌شود و مدیریت شهری رودان با جدیت در مسیر بهسازی معابر و توسعه متوازن شهری گام برمی‌دارد.