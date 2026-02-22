به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشقایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ساماندهی بافتهای فرسوده و بهبود منظر شهری اجرایی شده است.
وی افزود: افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و کاهش آسیبهای محیطی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
شهردار دوگنبدان با بیان اینکه این محدوده سالها نیازمند بازآفرینی اساسی بود، تصریح کرد: با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی پروژه وارد فاز عملیاتی شده است.
وی با تأکید بر استفاده هدفمند از اعتبارات آلایندگی بیان کرد: مدیریت شهری تلاش دارد پروژههای زیرساختی را بهصورت متوازن در محلات مختلف اجرا کند.
قشقایی تاکید کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در احیای بافتهای قدیمی و ارتقای سیمای شهری است و عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان و با بالاترین کیفیت انجام خواهد شد.
