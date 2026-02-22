۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

آغاز عملیات پیاده‌روسازی بافت فرسوده دوگنبدان با اعتبار ۴میلیارد تومان

دوگنبدان-شهردار دوگنبدان از آغاز عملیات پیاده‌روسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات آلایندگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشقایی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ساماندهی بافت‌های فرسوده و بهبود منظر شهری اجرایی شده است.

وی افزود: افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و کاهش آسیب‌های محیطی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

شهردار دوگنبدان با بیان اینکه این محدوده سال‌ها نیازمند بازآفرینی اساسی بود، تصریح کرد: با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی پروژه وارد فاز عملیاتی شده است.

وی با تأکید بر استفاده هدفمند از اعتبارات آلایندگی بیان کرد: مدیریت شهری تلاش دارد پروژه‌های زیرساختی را به‌صورت متوازن در محلات مختلف اجرا کند.

قشقایی تاکید کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در احیای بافت‌های قدیمی و ارتقای سیمای شهری است و عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت انجام خواهد شد.

