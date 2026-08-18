به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احتشام، عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع و قابل اجرا برای توسعه شهر اظهار کرد: تلاش ما این است که اقداماتی که در دوره‌های مختلف آغاز می‌شود، ابتر نماند و با تغییر مدیریت شهری متوقف نشود.

وی افزود: برای شهر رودان در حال تدوین یک برنامه پنج‌ساله هستیم تا مشخص شود شهر در سال‌های آینده به چه مسیر و اولویت‌هایی نیاز دارد و چه اقداماتی باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.

شهردار رودان با بیان اینکه این برنامه محدود به دوره مدیریت فعلی نخواهد بود، تصریح کرد: این برنامه به گونه‌ای تدوین می‌شود که چه ما در مدیریت شهری باشیم و چه افراد دیگری مسئولیت شهرداری را برعهده بگیرند، برنامه پنج‌ساله بتواند به‌عنوان چراغ راه و مسیر هدایت مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.

احتشام ادامه داد: برای تدوین این برنامه از نمونه‌های مشابه استفاده شده و تلاش می‌کنیم با انجام مطالعات لازم، نیازهای شهر رودان بر اساس اولویت‌ها مشخص و برای آنها برنامه‌ریزی شود.

وی گفت: پس از تهیه برنامه پنج‌ساله، این برنامه در کارگروه شهرستانی مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت تا یک برنامه عملیاتی، قابل اجرا و مبتنی بر نیازهای واقعی شهر در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

دعوت شهردار رودان از بخش خصوصی برای احداث جایگاه CNG

شهردار رودان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه مردم در حوزه انرژی و سوخت، از آمادگی شهرداری برای همکاری با بخش خصوصی به‌منظور احداث جایگاه CNG در شهر خبر داد.

احتشام اظهار کرد: با توجه به دغدغه مردم در بحث انرژی و سوخت CNG، از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که شهرداری رودان یک قطعه زمین را برای این موضوع اختصاص داده است.

وی افزود: از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در حوزه انرژی و سوخت CNG با شهرداری رودان همراه شوند تا زمینه احداث این جایگاه در شهر فراهم شود.

شهردار رودان با اشاره به اقدامات اولیه انجام‌شده در این زمینه گفت: کارهای ابتدایی از جمله بررسی‌های کارشناسی و ارزش‌گذاری زمین در حال انجام است و پیگیری‌ها ادامه دارد تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این جایگاه در شهر رودان احداث شود.

احتشام در پایان بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های مورد نیاز شهر تأکید کرد و گفت: تلاش مدیریت شهری این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، زمینه اجرای طرح‌های ضروری و مورد مطالبه مردم رودان فراهم شود.