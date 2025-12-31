اعطای ۵ روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دادگستری کل سیستان و بلوچستان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و روز پدر و در راستای تأکیدات و منویات ریاست قوه قضائیه و اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه، با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، مرخصی ۵ روزه به زندانیان واجد شرایط اعطا می‌شود.

این تصمیم در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و با هدف حمایت از بنیان خانواده، تقویت پیوندهای عاطفی زندانیان با خانواده، ایجاد انگیزه اصلاحی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه اصلاح و بازاجتماعی‌سازی زندانیان اتخاذ شده است.

براساس این تصمیم، زندانیانی که واجد شرایط قانونی بوده و از نظر مراجع قضائی و زندان‌ها منع قانونی نداشته باشند، می‌توانند از مرخصی پنج‌روزه بهره‌مند شوند و اعطای این مرخصی با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی انجام خواهد شد.